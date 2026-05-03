Adalberto Carrasquilla con Pumas en los cuartos de final de la Liga MX ante América

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Adalberto Carrasquilla fue protagonista en un auténtico partidazo de la Liga MX, donde Pumas UNAM y Club América empataron 3-3 en el duelo de ida de los cuartos de final, disputado en el Estadio Banorte, en una noche cargada de emociones que dejó la serie completamente abierta de cara al choque de vuelta.

El mediocampista canalero disputó los 90 minutos completos y aportó una asistencia, aunque también cometió uno de los penales que permitió la remontada de las Águilas en el tramo final del encuentro.

Pumas dejó escapar ventaja de dos goles

El conjunto universitario comenzó encendido y apenas al minuto 5 abrió el marcador gracias a un tanto de Juninho, desatando la locura en los aficionados de Pumas que estaban en el estadio Banorte. Sin embargo, la respuesta azulcrema fue inmediata y Violante igualó las acciones al minuto 13 para el 1-1 parcial.

Antes del descanso, Uriel Antuna volvió a poner al frente a los locales con una anotación al minuto 44, permitiendo a Pumas irse al entretiempo con ventaja.

Ya en la segunda mitad, el equipo auriazul parecía encaminarse a un triunfo importante cuando Carrillo firmó un golazo para el 3-1, tras una gran habilitación de Adalberto Carrasquilla, quien volvió a demostrar su calidad en el último tercio del campo.

América reaccionó con dos penales

Cuando parecía que el partido estaba bajo control para Pumas, llegó el drama. Al minuto 78, Carrasquilla cometió un penal dentro del área que fue transformado por Henry Martín para acercar al América 3-2.

La presión azulcrema continuó y al 85’ otro penal en favor de las Águilas fue convertido por Alejandro Zendejas, decretando el definitivo 3-3 en uno de los encuentros más intensos de la actual Liguilla.

Buenos números para Carrasquilla pese al penal

Más allá de la infracción cometida, el rendimiento de Adalberto Carrasquilla fue destacado en el mediocampo de Pumas:

1 asistencia

3 pases clave

3 pases al área

27 pases acertados de 36 ( 75% de efectividad )

( ) 6 pases al último tercio

5 faltas recibidas

6 recuperaciones

5 duelos ganados

Además, registró un disparo a puerta y fue uno de los futbolistas más participativos del mediocampo universitario durante todo el compromiso.

Serie abierta para la vuelta

Con este empate, la eliminatoria queda completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, programado para el próximo domingo 10 de mayo, cuando América reciba a Pumas en un nuevo capítulo del clásico capitalino.