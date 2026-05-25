Ciudad de Panamá/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una entrevista exclusiva con el director de Noticias, Axel Rivera, durante su visita a Panamá, donde abordó la situación política y social de Venezuela y defendió la necesidad de una transición democrática en su país.

Durante la conversación, Machado afirmó que Venezuela ha estado sometida a un “régimen de terror” y denunció violaciones de derechos humanos, señalando que organismos internacionales h