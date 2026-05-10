LPF Torneo Clausura 2026 resultado| UMECIT FC vs Plaza Amador: empate en un vibrante juego de ida de semifinales

Sintoniza el partido de vuelta de la serie semifinal, Veraguas United vs Alianza FC, el sábado 16 de mayo a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un vibrante duelo disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, UMECIT FC y Plaza Amador igualaron 2-2 en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dejando abierta la serie de cara al compromiso de vuelta.

El encuentro tuvo intensidad, emociones y momentos de dominio alterno entre ambos equipos. Plaza Amador mostró mayor control del balón durante gran parte del compromiso, reflejado en el 60% de posesión, mientras que UMECIT apostó por un planteamiento más directo y efectivo en ataque.

La primera anotación del encuentro llegó al minuto 38, cuando Óscar Becerra aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a UMECIT FC y desatar la celebración de los aficionados locales. El conjunto umecista logró golpear en uno de sus mejores momentos del primer tiempo, pese a tener menos tiempo el balón.

Sin embargo, Plaza Amador reaccionó rápidamente antes del descanso. Al minuto 45, José Murillo apareció para marcar el empate y devolverle tranquilidad al cuadro placino. El tanto fue resultado de la insistencia ofensiva del equipo capitalino, que generó mayor volumen de llegadas durante la primera mitad.

Te puede interesar: Béisbol U12 2026 resultados| Chiriquí y Herrera protagonizan duelo que marca la jornada 2 del campeonato nacional

En el complemento, el partido mantuvo el mismo ritmo competitivo. Plaza Amador continuó dominando la posesión y buscando espacios en ofensiva, mientras UMECIT intentaba sorprender mediante transiciones rápidas. El conjunto local volvió a ponerse en ventaja al minuto 75, gracias a un penal convertido por Erick Rodríguez, quien ejecutó con precisión desde los once pasos.

Parecía que UMECIT se quedaría con la victoria en casa, pero Plaza Amador volvió a responder en un momento clave del compromiso. Al minuto 81, Yoameth Murillo marcó el 2-2 definitivo tras una jugada ofensiva que encontró mal parada a la defensa local.

Las estadísticas reflejaron un ligero dominio de Plaza Amador en varios apartados. Además de la posesión, el equipo capitalino realizó nueve remates totales, contra cuatro de UMECIT, y también superó a su rival en disparos a puerta, con cuatro frente a tres. En tiros de esquina, Plaza también tuvo ventaja con seis cobros contra cuatro.

UMECIT, por su parte, logró mantenerse competitivo pese a generar menos ocasiones ofensivas. El conjunto dirigido con orden táctico supo aprovechar sus oportunidades y mostró efectividad en momentos puntuales del partido.

En el aspecto disciplinario, el encuentro se desarrolló sin expulsiones. Plaza Amador recibió dos tarjetas amarillas, mientras que UMECIT terminó el compromiso sin amonestaciones. Además, el equipo chorrerano registró dos fueras de juego, mientras que los visitantes no incurrieron en esa infracción.

Con este empate, la eliminatoria queda completamente abierta para el partido de vuelta, donde ambos equipos buscarán el boleto a la gran final del Clausura 2026. Plaza Amador llegará con la confianza de haber rescatado un empate como visitante, mientras que UMECIT FC intentará corregir detalles defensivos para mantener vivo el sueño de alcanzar el campeonato.

Te puede interesar: Barcelona vs Real Madrid resultado: azulgranas se consagran campeones de LaLiga en el Clásico