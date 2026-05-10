Béisbol U12 2026 resultados| Chiriquí y Herrera protagonizan duelo que marca la jornada 2 del campeonato nacional

El certamen de nivel infantil transcurre en el Complejo Deportivo MVP Sports City.

Panamá/Chiriquí y Herrera batallaron en un partido que se definió en una entrada, durante la segunda jornada del Campeonato Nacional de Béisbol U12 que tiene como sede el Complejo Deportivo MVP Sport City.

El duelo entre chiricanos y herreranos marcó una fecha en la que también los conjuntos de Coclé y Colón se enfrascaron un juego disputado.

A continuación hacemos un compendio de esos juegos y veremos que más ocurrió en la jornada correspondiente al domingo 10 de mayo de 2026.

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Reñido

Los chiricanos anotaron dos carreras, en la parte alta del sexto episodio, para vencer a los herreranos, por 2 a 1, en un juego correspondiente al Grupo B.

El elenco herrerano ganaba, por 1 a 0, con una anotación que registró en el tramo bajo de la primera entrada. Sin embargo no pudo sostener esa ventaja y la representación chiricana se lleva su segunda victoria del certamen.

Viktor Pittí fue el lanzador ganador tras una salida de cinco episodios en la que permitió tres imparables y una carrera, dio un ponche y tres bases por bolas.

Pïttí también destacó a la ofensiva al batear un hit en tres turnos, Con ese inatrapable remolcó las dos carreras del conjunto chiricano.

Edgar Batista se llevó la derrota al tolerar un inatrapable y dos anotaciones en un tercio de episodio.

En otros resultados del Grupo B, Panamá Metro venció a Chiriquí Occidente, 18 por 3, y Panamá Este se impuso a Bocas del Toro, 11 por 1.

Batalla

Los coclesanos sacaron el mejor provecho de su juego ante los colonenses el que terminó a su favor, por pizarra de 6 carreras por 5, en un juego del Grupo A.

El marcador estaba empatado a tres carreras cuando Coclé marcó dos 'rayitas' en la cuarta entrada para encaminarse al triunfo.

Javier Fuentes se acreditó la victoria al permitir una carrera, con dos ponches y dos bases por bolas en un relevo de dos episodios y dos tercios.

Joao Castillo brilló por el bateo coclesano con dos hits en dos turnos, una carrera anotada y una empujada.

La derrota fue para Edwin Ortega quien toleró tres imparables y dos anotaciones en dos entradas como lanzador relevo.

En más juegos de esa agrupación, Veraguas le ganó a Los Santos, por 3 carreras a 2, y Panamá Oeste se impuso a Darién, por 9 a 3.

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