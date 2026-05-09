Béisbol U12 2026 resultados| Campeonato nacional inicia con una jornada intensa

Llegó el momento para que los niños demuestren su talento y pasión por el juego de pelota.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U12 del año 2026 se puso en marcha con seis partidos que se disputaron en una sola sede, el Complejo MVP Sports City .

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Grupo A

Con una actuación sobresaliente de Alams Rodríguez, Panamá Oeste superó a Veraguas por abultamiento de carreras en cinco episodios, 10 por 0.

Rodríguez se subió al montículo donde propinó ocho ponches y una base por bola, además de permitir tres imparables en cuatro episodios y un tercio. Esto le valió para ser el lanzador ganador.

También aportó a la ofensiva al conectar dos hits en tres turnos, con dos carreras anotadas y dos empujadas.

Joshua Reyna cargó con la derrota por los veragüenses al tolerar 12 inatrapables y ocho anotaciones.

En otros partidos, Colón venció a Darién, por 4 carreras a 1, y Los Santos se impuso a Coclé, por 7 a 4.

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Grupo B

Panamá Este construyó una ventaja que pudo sostener para imponerse a Herrera, por 5 carreras a 3.

El conjunto herrerano anotó sus tres 'rayitas' en la parte alta del sexto episodio, pero no pudo completar la remontada que podría haberle llevado al triunfo.

Jared Carrera recibió dos hits, no le anotaron carreras y dio dos ponches en cinco episodios y un tercio para acreditarse la victoria. En tanto que Deyker Mendoza destacó al bate con dos hits conectados en dos turnos y una carrera anotada.

Gianluca Díaz se llevó el descalabro al permitir tres incogibles y dos anotaciones en tres entradas y un tercio.

Además, Chiriquí blanqueó a Chiriquí Occidente, por 3 a 0, y Panamá Metro se impuso a Bocas del Toro por abultamiento de carreras en cinco episodios, 11 por 1.

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