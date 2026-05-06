Béisbol U12 2026 calendario| Conoce más detalles del próximo campeonato nacional de esa categoría

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anuncia oficialmente el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol U12 2026, evento que reunirá a las futuras promesas del béisbol panameño en una competencia llena de talento, disciplina y pasión por el deporte nacional.

El torneo dará inicio el próximo sábado 9 de mayo, con el desarrollo de la serie regular, que se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo, donde las distintas novenas del país competirán en busca de su clasificación a la siguiente fase.

Posteriormente, los mejores equipos avanzarán a la Serie Semifinal, programada para el viernes 15 de mayo, en la que se enfrentarán los equipos clasificados de los grupos A y B, en duelos decisivos que definirán a los finalistas del certamen.

La Serie Final se disputará el sábado 16 de mayo, jornada en la que se conocerá al campeón nacional de la categoría U12, consolidando así el desarrollo y proyección del béisbol menor en Panamá.

El certamen se llevará a cabo en el Complejo MVP Sport City, que será punto de encuentro para el talento juvenil del país.

Este campeonato representa una plataforma fundamental para el crecimiento deportivo de los jóvenes peloteros, fomentando valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, pilares que promueve la Fedebeis a nivel nacional.

Te puede interesar: Béisbol U12 2026| Se conforman los grupos para el próximo campeonato nacional

Datos generales

El Campeonato Nacional de Béisbol U12 de Panamá es una de las principales competiciones formativas del país, organizada por la Federación Panameña de Béisbol. Está enfocado en niños de hasta 12 años, y es clave para el desarrollo del talento que luego alimenta categorías superiores (juvenil, mayor e incluso selección nacional).

¿Cómo funciona el torneo?

Participan equipos de las provincias (Panamá Metro, Chiriquí, Coclé, Herrera, etc.), igual que en los torneos mayores.

(Panamá Metro, Chiriquí, Coclé, Herrera, etc.), igual que en los torneos mayores. Normalmente compiten 12 equipos , divididos en grupos.

, divididos en grupos. El formato suele incluir:

Serie regular

Súper ronda

Final

Por ejemplo, en 2025:

Arrancó el 22 de mayo

Serie regular: 23–27 de mayo

23–27 de mayo Súper ronda: 29–31 de mayo

29–31 de mayo Final: 1 de junio

Te puede interesar: París Saint Germain clasifica a la final de la Champions League, el Bayern Múnich se ahogó en casa

¿Para qué sirve?

No es solo un torneo local. Tiene un objetivo muy importante:

Seleccionar la base del equipo nacional U12 que representa a Panamá en torneos internacionales como el Mundial U12.

Es decir, aquí se detectan los mejores peloteritos del país.

Ejemplo reciente

En 2025, Panamá Oeste fue campeón tras vencer a Panamá Metro en una final cerrada.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Golden Tempo renuncia al Preakness y adiós a la Triple Corona 2026