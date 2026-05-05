Béisbol U12 2026| Se conforman los grupos para el próximo campeonato nacional

El certamen está previsto para iniciar el próximo fin de semana.

Panamá/La actividad del béisbol en Panamá continúa, tras la culminación del certamen mayor, con la realización del Campeonato Nacional de Béisbol U12. Antes del inicio de ese torneo se realizó este martes el sorteo de los grupos que estarán en competencia.

Los 12 equipos que participarán en el campeonato fueron divididos en dos grupos que se conformaron mediante un proceso realizado en la sede de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Esos conjuntos fueron enumerados en base a las posiciones obtenidas en el torneo del año pasado. Por tal motivo, los equipos de Panamá Oeste y Panamá Metro fueron designados como cabezas de grupo ya que fueron el campeón y subcampeón de ese certamen, respectivamente.

Los dos grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A

Panamá Oeste

Los Santos

Coclé

Colón

Darién

Veraguas

Grupo B

Panamá Metro

Panamá Este

Herrera

Chiriquí

Chiriquí Occidente

Bocas del Toro

El certamen está previsto para iniciar el sábado 9 de mayo. Próximamente, la Fedebeis dará a conocer el calendario del torneo y divulgará detalles sobre las fechas, horas y sedes de los juegos.

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Datos generales

El Campeonato Nacional de Béisbol U12 de Panamá es una de las principales competiciones formativas del país, organizada por la Federación Panameña de Béisbol. Está enfocado en niños de hasta 12 años, y es clave para el desarrollo del talento que luego alimenta categorías superiores (juvenil, mayor e incluso selección nacional).

¿Cómo funciona el torneo?

Participan equipos de las provincias (Panamá Metro, Chiriquí, Coclé, Herrera, etc.), igual que en los torneos mayores.

(Panamá Metro, Chiriquí, Coclé, Herrera, etc.), igual que en los torneos mayores. Normalmente compiten 12 equipos , divididos en grupos.

, divididos en grupos. El formato suele incluir:

Serie regular

Súper ronda

Final

Por ejemplo, en 2025:

Arrancó el 22 de mayo

Serie regular: 23–27 de mayo

23–27 de mayo Súper ronda: 29–31 de mayo

29–31 de mayo Final: 1 de junio

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¿Para qué sirve?

No es solo un torneo local. Tiene un objetivo muy importante:

Seleccionar la base del equipo nacional U12 que representa a Panamá en torneos internacionales como el Mundial U12.

Es decir, aquí se detectan los mejores peloteritos del país.

Ejemplo reciente

En 2025, Panamá Oeste fue campeón tras vencer a Panamá Metro en una final cerrada.

Importancia real

Aunque no tiene la fama del juvenil o mayor, el U12 es: