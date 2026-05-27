Ordenan detención provisional para hombre acusado de asesinar a su abuelo en Coclé

Según las investigaciones, el hoy imputado habría ocasionado la muerte de su abuelo materno, un adulto mayor de 79 años.

Coclé/Un hombre de 32 años, acusado del asesinato de su abuela, quedó detenido de forma provisional por seis meses tras ser imputado por el delito de homicidio doloso agravado.

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé logró que un juez de garantías ordenara la medida cautelar más fuerte del sistema tras presentar las pruebas que lo vinculan al hecho.

Durante la audiencia realizada este martes 26 de mayo, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de la medida cautelar.

De acuerdo con el Ministerio Público, para sustentar la detención provisional se tomó en consideración la necesidad de proteger a la comunidad y a los familiares de la víctima, debido al elevado grado de agresividad presuntamente demostrado por el imputado.

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Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de mayo de 2026 en la comunidad de Los Machos, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé.

Según las investigaciones, el hoy imputado habría ocasionado la muerte de su abuelo materno, un adulto mayor de 79 años.

El informe preliminar de necropsia reveló que la víctima presentaba múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades.

Las autoridades mantienen las investigaciones relacionadas con este caso.