Más de 200 vehículos ligados a viejos procesos judiciales serán enviados a descarte

Los vehículos serán transferidos para su descarte administrativo, luego de décadas relacionados con expedientes e investigaciones iniciadas entre los años 90 y 2010.

Ciudad de panamá/La Procuraduría General de la Nación inició el traspaso de más de 200 vehículos comisados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de un proceso administrativo que culminará con el descarte o chatarreo de los automotores, muchos de ellos vinculados a investigaciones judiciales abiertas desde las décadas de 1990, 2000 y 2010.

Los vehículos permanecían bajo custodia del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados y ya contaban con órdenes judiciales de comiso a favor del Estado, emitidas dentro de expedientes tramitados bajo el antiguo Sistema Inquisitivo-Mixto.

De acuerdo con la Procuraduría, esta entrega corresponde a la cuarta fase de un proceso de depuración de bienes que, pese a haber sido decomisados hace años, aún permanecían pendientes de traspaso formal. La diligencia se realizó en coordinación con el MEF y bajo supervisión de auditores de la Contraloría General de la República.

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Las autoridades señalaron que el procedimiento busca dar cumplimiento a las decisiones judiciales y liberar espacios destinados a la custodia de evidencias y bienes cautelados. Debido al deterioro y la condición en que se encuentran muchos de los vehículos, estos pasarán a un proceso administrativo de descarte una vez sean recibidos oficialmente por el MEF.

El Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados tiene la función de resguardar y administrar los bienes decomisados en investigaciones penales, asegurando que cada uno cumpla con la disposición establecida por los tribunales.

La Procuraduría también indicó que estas diligencias forman parte de los lineamientos establecidos dentro del Sistema Penal Acusatorio, relacionados con la cadena de custodia y el manejo de indicios y evidencias, con el objetivo de preservar la legalidad y trazabilidad de los bienes bajo control judicial.