Proyecto 641 sobre rentas pasivas y sustancia económica supera segundo debate

La iniciativa, aprobada en segundo debate, introduce cambios al Código Fiscal sobre impuesto sobre la renta y sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, con el objetivo de alinear a Panamá con estándares internacionales de transparencia.

El Proyecto de Ley 641, que modifica y adiciona artículos del Código Fiscal relacionados con el impuesto sobre la renta y la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, recibió aprobación en segundo debate en la Asamblea Nacional.

La discusión contó con la participación de representantes de gremios profesionales, especialmente del sector legal y tributario, así como autoridades del MEF.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro Felipe Chapman, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y María Cristina Vilá, jefa de Gabinete.

También participaron Isabel Vecchio, directora de la Dirección Financiera y Fiscal Internacional del MEF, además de representantes de áreas de tributación internacional de la DGI.

Durante la sesión, declarada permanente, diputados de distintas bancadas realizaron consultas técnicas a funcionarios y especialistas sobre el alcance del proyecto.

¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa pretende alinear el sistema fiscal panameño con estándares internacionales de transparencia y cooperación tributaria, una medida que el Gobierno considera clave para que el país pueda avanzar hacia su exclusión de listas de jurisdicciones no cooperantes.

Además, el proyecto busca reforzar requisitos para que empresas bajo jurisdicción panameña mantengan:

Operaciones reales dentro del país

Presencia económica tangible

Generación de empleos

Toma efectiva de decisiones desde territorio panameño

El Gobierno sostiene que estos ajustes responden a exigencias internacionales vinculadas con transparencia fiscal y sustancia económica.

Este miércoles continuará la discusión en tercer debate.