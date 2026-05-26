Gabinete aprueba contrato por $32.5 millones para garantizar continuidad del pasaporte electrónico

La medida contempla la compra de un millón de libretas de pasaporte electrónico, la actualización tecnológica de los chips y el mantenimiento del sistema de emisión. Autoridades aseguran que no habrá cambios en el costo, diseño ni vigencia de los documentos actuales.

El Consejo de Gabinete aprobó un contrato mediante procedimiento excepcional entre la Autoridad de Pasaportes y la empresa Servicios y AFIS de Panamá S.A. para fortalecer la seguridad y garantizar la continuidad operativa del sistema de pasaporte electrónico en el país.

El contrato asciende a 32.5 millones de dólares e incluye el suministro de un millón de libretas de pasaporte electrónico, además de la actualización tecnológica del módulo para incorporar chips de última generación y el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del sistema de emisión.

Según explicó la directora de Pasaportes, Sonia Luzcando, los documentos emitidos actualmente mantendrán su vigencia y los ciudadanos no tendrán que reemplazarlos.

“Los pasaportes que tenemos actualmente, incluyendo el mío, que renové hace un mes, continúan vigentes. Tenemos que hacer adecuaciones para que el sistema pueda leer ambos chips”, señaló.

Las autoridades aclararon que la modernización tecnológica no implicará modificaciones inmediatas en el costo del documento, diseño o medidas de seguridad.

Luzcando indicó que una posible actualización visual del pasaporte podría evaluarse aproximadamente dentro de dos años.

“El diseño se mantiene, la seguridad se mantiene y el precio también”, afirmó.

¿Qué cambia con el nuevo chip?

La actualización busca reforzar elementos de:

Criptografía

Seguridad biométrica

Procesamiento y lectura internacional

Compatibilidad tecnológica con nuevos sistemas migratorios

La directora destacó que el pasaporte panameño se mantiene entre los documentos con mayores niveles de seguridad y movilidad internacional.

Actualmente, Panamá ocupa la posición 26 entre 196 países y permite el ingreso a 148 destinos sin necesidad de visa, según datos expuestos por la institución.