Panamá Oeste mantiene vigilancia epidemiológica por contactos de casos de sarampión

Las autoridades señalaron además que entre las personas bajo seguimiento hay trabajadores del sector salud residentes en Panamá Oeste.

Las autoridades de salud en Panamá Oeste mantienen la vigilancia epidemiológica tras los casos de sarampión reportados recientemente en el país, mientras continúan el seguimiento de decenas de personas que tuvieron contacto con pacientes positivos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, en las últimas semanas se ha dado seguimiento a 48 contactos relacionados con los casos confirmados de sarampión. De ese total, 11 personas ya recibieron el alta médica, mientras que otras 37 permanecen bajo monitoreo.

Asimismo, se informó que tres de los contactos presentaron síntomas similares a los del sarampión, por lo que se les realizaron pruebas para determinar el origen de los síntomas.

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“Algunos han desarrollado ciertos síntomas, algunos compatibles con sarampión y otros no compatibles, pero como son contactos y esto es nuevo, pues también nosotros hemos hecho pruebas para poder descartar. De esto, solamente a tres contactos les hemos hecho pruebas para descartar y todavía tenemos uno pendiente de resultado”, explicó Lorena Merlo, jefa de epidemiología.

Las autoridades señalaron además que entre las personas bajo seguimiento hay trabajadores del sector salud residentes en Panamá Oeste.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para que, en caso de presentar fiebre, erupciones en la piel u otros síntomas relacionados con el sarampión, acudan de inmediato al centro médico más cercano.

Igualmente, insistieron en la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en niños, como principal medida de prevención frente a esta enfermedad.

Las autoridades recalcaron que, hasta el momento, no existe transmisión comunitaria ni se han detectado nuevos casos positivos en el país, aunque se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en toda la región.

Con información de Yiniva Caballero