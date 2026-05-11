Monitorean cerca de 400 contactos tras caso de sarampión en holandés que visitó Bocas del Toro

Todas las regiones de salud del país activaron las medidas de vigilancia epidemiológica para ubicar y monitorear a posibles contactos relacionados con ambos casos importados.

Panamá/El Ministerio de Salud aseguró que, hasta el momento, Panamá no registra transmisión comunitaria de sarampión, pese a la detección reciente de dos casos importados en el país. Sin embargo, las autoridades mantienen activados los protocolos de vigilancia y rastreo de posibles contactos.

”El sarampión es una de las enfermedades más transmisibles, estamos hablando de una persona enferma puede exponer de 12-18 personas y contagiarlas si no tienen la vacuna”, explicó Pablo González, jefe de epidemiología del Minsa.

Caso 1: Turista holandés recorrió varios países antes de llegar a Panamá

El primer caso confirmado corresponde a un ciudadano holandés de 21 años, cuyo diagnóstico fue informado por el Minsa el pasado 8 de mayo.

Según las autoridades sanitarias, el joven realizó el siguiente recorrido antes de presentar síntomas:

Holanda → México → Guatemala → El Salvador → Nicaragua → Costa Rica → Panamá

El turista ingresó a Panamá por Changuinola, a través de la frontera con Costa Rica, y durante su permanencia en Bocas del Toro visitó distintas islas, playas, hoteles, restaurantes y discotecas entre el 23 y 27 de abril.

Como parte de las labores de trazabilidad, el Ministerio de Salud ha identificado cerca de 400 posibles contactos relacionados con este paciente. De ellos, 28 residen en el distrito de San Miguelito.

Además, unas 50 personas viajaron junto al extranjero la noche del 26 de abril en la ruta Bocas del Toro–Panamá. La empresa de transporte confirmó que ya entregó la información requerida por las autoridades para facilitar el seguimiento de los pasajeros.

El Minsa advirtió que las personas que estuvieron en Bocas del Toro durante esas fechas y visitaron sitios turísticos o comercios podrían ser contactadas por personal de epidemiología del Ministerio de Salud.

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Caso 2: Joven suiza llegó en vuelo procedente de Costa Rica

El segundo caso importado corresponde a una joven suiza que viajó en un vuelo desde Costa Rica hacia Panamá.

Las autoridades informaron que la paciente también fue aislada y monitoreada por personal de salud para evitar posibles contagios.

Vigilancia epidemiológica continúa activa

El Ministerio de Salud informó que ambos pacientes ya fueron dados de alta médica y actualmente no representan riesgo de contagio.

Mientras continúan las investigaciones epidemiológicas, muchos padres de familia han acudido a centros de salud para verificar el esquema de vacunación de sus hijos.

El personal de epidemiología mantendrá durante los próximos 30 días un monitoreo constante de personas que pudieran presentar síntomas relacionados con el sarampión.

Con información de Kayra Saldaña