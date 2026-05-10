Autoridades de salud en San Miguelito mantienen vigilancia tras confirmación de casos de sarampión

El Ministerio de Salud activó protocolos de vigilancia y respuesta rápida tras la detección de dos casos en el país.

Ciudad de Panamá./Un total de 28 personas que estuvieron en contacto con pacientes confirmados con sarampión se mantienen bajo seguimiento por parte de la Región de Salud de San Miguelito, mientras continúan las jornadas de vacunación y atención médica en distintos sectores.

Estas acciones forman parte de los protocolos activados por el Ministerio de Salud, luego de la confirmación de dos casos de sarampión en el país.

El doctor Jaime Sevillano, coordinador de epidemiología de San Miguelito, indicó a TVN Noticias que, hasta la fecha, no se registran casos sospechosos, sino únicamente personas con contacto cercano a los pacientes confirmados. Explicó que desde el sábado 9 de mayo se activó el equipo de respuesta rápida y se investigaron todos los contactos relacionados con los casos detectados.

Además, señaló que las 28 personas que permanecen bajo vigilancia epidemiológica no han presentado síntomas.

Como medida preventiva, durante este fin de semana, también se realizó una jornada de salud y vacunación en el sector de 9 de Enero, donde las autoridades reiteraron el llamado a la población para completar y verificar su esquema de inmunización.

Arminda Alvarado, coordinadora de vacunación en San Miguelito, explicó que han sido pocas las vacunas contra el sarampión aplicadas durante la jornada, debido a que muchas de las personas asistentes ya cuentan con su esquema completo. No obstante, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para verificar el estado de su tarjeta de vacunación.

La funcionaria también recordó que las autoridades mantienen registro de las vacunas aplicadas en cualquier región de salud del país.

En esta jornada, además de la aplicación de vacunas, también se ofrecieron servicios como pruebas de glucosa, atención con médicos generales, pediatría, odontología y farmacia.

Con información de Luis Alberto Jiménez.