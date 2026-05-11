Sarampión: Minsa pide a viajeros que estuvieron en Bocas del Toro entre el 23 y 27 de abril reportarse

Para las labores de trazabilidad y monitoreo, el Ministerio de Salud desplegó más de 140 funcionarios en distintas regiones del país. Inicialmente, las autoridades manejaban una lista de 494 contactos, la cual fue depurada a 394 personas tras el proceso de verificación.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que mantiene una intensa vigilancia epidemiológica luego de la confirmación de dos casos importados de sarampión en ciudadanos extranjeros que ingresaron al país por rutas distintas.

Pablo González, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, explicó que desde el miércoles se activaron los protocolos sanitarios para evitar la propagación de la enfermedad, incluyendo el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de contactos.

Lo más importante para nosotros ahora es el seguimiento de los contactos de estos dos casos confirmados para evitar o poder adelantarnos a identificar oportunamente casos secundarios producto de estos dos casos importados”, indicó González.

Según detalló, uno de los pacientes ingresó por Bocas del Toro en un recorrido turístico que incluyó México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, mientras que la segunda paciente llegó al país desde Costa Rica a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ambos pacientes fueron hospitalizados tras presentar síntomas gastrointestinales y evolucionaron favorablemente hasta recibir el alta médica. El epidemiólogo aclaró que actualmente ya no representan riesgo de contagio.

Trazabilidad: en busca de contactos

La principal preocupación de las autoridades se concentra en las personas que estuvieron en Bocas del Toro entre el 23 y 27 de abril, periodo en el que el turista recorrió distintas islas, utilizó medios de transporte y visitó diversos establecimientos.

Exhortamos a la población que entre los días 23-27 que él estuvo en Bocas del Toro, si usted tiene síntomas de la enfermedad contacte inmediatamente al Ministerio de Salud”, manifestó.

El Minsa también mantiene seguimiento a pasajeros que viajaron entre el 27 y 28 de abril en la ruta de bus número 38 hacia Panamá. González explicó que unas 50 personas utilizaron ese transporte, la mayoría turistas.

No estamos pidiendo dinero ni mucho menos, así que es importante que si no tiene la confianza de confirmar que viajó en el periodo del 27 al 28 a Panamá, la ruta del número de bus es 38”, expresó el funcionario ante la desconfianza de algunas personas contactadas telefónicamente.

Para las labores de trazabilidad y monitoreo, el Ministerio de Salud desplegó más de 140 funcionarios en distintas regiones del país. Inicialmente, las autoridades manejaban una lista de 494 contactos, la cual fue depurada a 394 personas tras el proceso de verificación.

Hemos identificado que entre el 69 y 70 % están vacunados, el resto hemos estado vacunando”, afirmó González.

El funcionario agregó que 28 personas permanecen actualmente bajo seguimiento en San Miguelito por haber tenido relación con el caso detectado en Bocas del Toro, aunque hasta el momento no presentan síntomas.

Los síntomas del sarampión

Entre los síntomas del sarampión mencionados por las autoridades sanitarias se encuentran:

Fiebre alta

Congestión nasal

Tos

Ojos rojos

Malestar general

Erupciones o manchas en la piel

González reiteró que la principal recomendación es revisar la tarjeta de vacunación para confirmar la aplicación de las dosis contra el sarampión, especialmente en menores de 18 años y adultos que no tengan evidencia de inmunización.

Si encontramos evidencia de esa vacunación, no es necesario vacunarte. En caso tal de que no tengas evidencia en la tarjeta, entonces sí es recomendable vacunarse para estar seguro”, explicó.

También señaló que las personas mayores de 60 años que tengan dudas sobre su inmunización pueden aplicarse la vacuna, aunque aclaró que las mujeres embarazadas no deben recibirla debido a que contiene un virus vivo atenuado.

El Minsa informó que actualmente cuenta con 245 mil dosis disponibles y espera recibir otras 200 mil próximamente. Durante las primeras semanas de la campaña de vacunación en las Américas, se aplicaron alrededor de 360 mil dosis en el país.

“La vacuna de sarampión está disponible en todos los centros de salud”, recordó González.