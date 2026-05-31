Brasil vs Panamá | La selección canalera jugará de rojo ante la canarinha

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, hoy domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá vivirá hoy domingo 31 de mayo una jornada histórica cuando se mida a la poderosa Selección de Brasil en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en un partido amistoso que marcará el inicio de su preparación final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro tendrá un significado especial para el conjunto canalero, ya que será la primera vez que dispute un compromiso en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El legendario Maracaná, escenario de finales mundialistas y grandes gestas deportivas, abrirá sus puertas para recibir a una selección panameña que busca llegar en óptimas condiciones a su segunda participación en una Copa del Mundo.

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El compromiso está programado para las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. en Panamá) y contará con una terna arbitral alemana encabezada por Daniel Schlager, además de la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR), brindando condiciones similares a las que encontrarán ambas selecciones durante el próximo Mundial.

Para el equipo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen, este será el primero de tres partidos amistosos internacionales antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá, donde afinará los últimos detalles de cara a la máxima cita del fútbol mundial. Panamá integra el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, mientras que Brasil competirá en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

La escuadra nacional debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 17 de junio cuando enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, mientras que los brasileños iniciarán su recorrido mundialista el 13 de junio frente a Marruecos en el New Jersey Stadium.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a marzo de 2019, cuando empataron 1-1 en un amistoso disputado en el Estadio do Dragão, en la ciudad de Porto. En aquella ocasión, Lucas Paquetá adelantó a Brasil al minuto 32, pero Adolfo Machado igualó las acciones apenas cuatro minutos después para firmar una destacada actuación panameña.

Con la ilusión de todo un país y a pocos días de su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de Panamá buscará dejar una imagen positiva ante uno de los gigantes del fútbol internacional. Más allá del resultado, el compromiso representa una valiosa oportunidad para medir fuerzas ante un rival de primer nivel y continuar fortaleciendo el funcionamiento colectivo en la recta final de la preparación mundialista.

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FICHA TÉCNICA

Brasil vs Panamá

Competición: Partido amistoso internacional

Sede: Estadio Maracaná

Ciudad: Río de Janeiro, Brasil

Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026

Hora: 4:30 p.m. (Panamá) / 6:30 p.m. (Brasil)

Uniformes: Panamá (rojo) – Brasil (amarillo y azul)

Clima estimado: 22°C

Árbitro principal: Daniel Schlager (Alemania)

Asistente 1: Sven Waschitzki (Alemania)

Asistente 2: Lasse Koslowski (Alemania)

Cuarto árbitro: Florian Badstubner (Alemania)

VAR: Christian Dingert (Alemania)

AVAR: Katrin Rafalski (Alemania).

Con infromación de FPF.