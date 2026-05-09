Monitorean a residentes en Panamá Oeste que tuvieron contacto con extranjeros positivos por Sarampión

Las autoridades también investigan una situación reportada en la Academia Latina de Arraiján, donde algunos estudiantes presentaron lesiones en brazos y piernas.

Las autoridades de salud reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación en Panamá Oeste luego de que el pasado viernes el Ministerio de Salud confirmara los dos primeros casos de sarampión en Panamá.

Equipos de epidemiología realizaron operativos de seguimiento para ubicar y monitorear a las personas que tuvieron contacto directo o indirecto con los viajeros infectados.

La coordinadora regional de epidemiología de Panamá Oeste, Lorena Merlo, explicó que durante la jornada se desarrollaron visitas comunitarias para verificar esquemas de vacunación y aplicar dosis de refuerzo contra el sarampión. “Se estuvo localizando a los contactos y verificando que tuvieran sus dosis completas de vacunas MR y MMR”, indicó la especialista.

Las autoridades señalaron que los dos pacientes son extranjeros y que, hasta el momento, no se consideran contagios autóctonos dentro del territorio panameño. Sin embargo, uno de estos viajeros contagiados sí tuvo interacción con residentes de Panamá Oeste y acudieron a instalaciones de salud de la provincia, lo que activó los protocolos de prevención.

Como parte de las acciones sanitarias, personal de salud visitó más de 50 viviendas en sectores de Burunga, Juan Demóstenes Arosemena y el corregimiento de Guadalupe, en La Chorrera, con el objetivo de identificar posibles contactos y confirmar que las personas contaran con las vacunas requeridas.

De acuerdo con la funcionaria, ninguna de las personas monitoreadas presentaba síntomas al momento de la evaluación, aunque se mantendrá la vigilancia epidemiológica para detectar cualquier posible caso sospechoso.

Según el informe oficial, ambos contagios fueron clasificados como casos importados y corresponden a viajeros extranjeros que ingresaron recientemente al país. Uno de ellos es un ciudadano holandés que entró por la frontera de Paso Canoas, mientras que el segundo caso corresponde a una joven suiza de 18 años que ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades también investigan una situación reportada en la Academia Latina de Arraiján, donde algunos estudiantes presentaron lesiones en brazos y piernas. El caso fue notificado por una clínica privada y será evaluado por personal de salud este lunes. No obstante, epidemiología indicó que, preliminarmente, los síntomas podrían estar relacionados con reacciones alérgicas ocasionadas por polillas o mariposas migratorias, fenómeno frecuente durante esta época del año.

El Ministerio de Salud pidió a la población mantenerse alerta a los síntomas del sarampión, entre ellos fiebre alta superior a 39 grados, aparición de manchas rojas en la piel, congestión nasal, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la boca.

Además, reiteró que la principal medida de prevención sigue siendo la vacunación, por lo que instó a padres y acudientes a revisar las tarjetas de inmunización de los menores y completar las dosis correspondientes de las vacunas MR y MMR.

*Con información de Yiniva Caballero*