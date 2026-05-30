Universitaria de 18 años muere tras registrarse múltiples tiros contra su vivienda en Chilibre

De acuerdo con información preliminar, varias personas llegaron hasta la residencia donde se encontraba la víctima y efectuaron múltiples disparos contra la vivienda. La joven fue alcanzada por las balas y trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención.

Chilibre, Panamá/Una joven de 18 años falleció la madrugada de este sábado luego de resultar herida durante una balacera registrada en el sector de El Tecal, corregimiento de Chilibre, en la provincia de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, varias personas llegaron hasta la residencia donde se encontraba la víctima y efectuaron múltiples disparos contra la vivienda. La joven fue alcanzada por las balas y trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, la víctima falleció aproximadamente dos horas después de su ingreso al hospital debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque, que ha causado consternación entre familiares y residentes de la comunidad.

Con información de Néstor Delgado