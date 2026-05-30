Asesinan a comerciante durante asalto armado a un bar en Barú; hay dos heridos

Familiares de la víctima, quien ya había sido blanco de un asalto anteriormente, exigen justicia y mayor presencia policial ante el incremento de la delincuencia en el distrito.

Barú, provincia de Chiriquí/Las autoridades en la provincia de Chiriquí han iniciado las investigaciones tras el homicidio de un comerciante en la comunidad de Majagua de Baco, en el distrito de Barú. El hecho de sangre se registró cuando tres sujetos encapuchados ingresaron a un bar de la localidad y abrieron fuego, dejando como saldo una víctima fatal y dos personas heridas.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Dionisio Arrocha, ubicado en Puerto Armuelles, para recibir atención médica. Según indicó Laura Rivera Justavino, hermana del comerciante fallecido, las heridas de estas dos personas no revisten gravedad; sin embargo, exigió justicia ante el asesinato de su familiar.

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El entorno familiar de la víctima ha solicitado celeridad en las pesquisas.

"Tres personas llegaron al local y era la segunda vez que les asaltaban. Pedimos más vigilancia, la zona está perdida en la delincuencia", dijo Vidal Rivera Justavino, hermano del occiso.

Se confirmó que durante el primer asalto sufrido, los perpetradores sustrajeron dinero en efectivo y un vehículo, el cual fue posteriormente incendiado.

Con información de Demetrio Ábrego.