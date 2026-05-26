Minsa alerta sobre venta de medicamentos falsificados a través de redes sociales

Las autoridades señalaron que estos productos pueden carecer del principio activo, contener dosis incorrectas o incluso incluir sustancias tóxicas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre el peligro que representa para la salud pública el consumo de medicamentos falsificados, productos que son elaborados deliberadamente con información falsa sobre su composición, indicaciones o procedencia para imitar a los originales.

Las autoridades señalaron que estos productos pueden carecer del principio activo, contener dosis incorrectas o incluso incluir sustancias tóxicas que ponen en riesgo la vida de las personas.

De acuerdo con el Minsa, los operativos de inspección y decomiso se mantienen de forma continua en pequeños locales y comercios informales, donde también se ha detectado la venta de medicamentos a través de redes sociales y plataformas digitales.

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“Hay un comercio, en este caso digital, de compra de medicamentos. Entendemos la situación, ya que ciertamente algunos medicamentos se encuentran con un precio elevado a nivel nacional y los pacientes tratan de buscar en otros lugares precios más accesibles. Sin embargo, no hay que perder de vista que se está en mayor riesgo”, señaló Uriel Pérez, director de Farmacias y Drogas del Minsa.

Pérez explicó que muchos de estos medicamentos son ofrecidos en línea sin ningún tipo de control sanitario y posteriormente entregados en sitios públicos como estaciones del Metro o paradas de buses.

“He visto en Internet que se ofrecen desde Colombia y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para denunciar estas páginas web a través de convenios que ya tenemos con algunos organismos internacionales”, explicó.

Entre los productos más decomisados por las autoridades figuran:

Medicamentos para la disfunción eréctil como la Viagra.

Tratamientos ginecológicos.

Analgésicos.

Antigripales populares.

Medicamentos especializados y oncológicos para tratar el cáncer.

Antiparasitarios falsificados.

Suplementos falsificados.

Las autoridades recomendaron a la población adquirir medicamentos únicamente en farmacias autorizadas y verificar que los establecimientos cuenten con licencias sanitarias visibles. Asimismo, exhortaron a consultar la autenticidad de los productos en plataformas oficiales como la Food and Drug Administration (FDA).

Con información de Hellen Concepción