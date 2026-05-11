Minsa mantiene vigilancia epidemiológica a nivel nacional por diversas enfermedades
El Minsa indicó que mantiene vigilancia epidemiológica activa ante esta enfermedad transmitida por contacto con roedores o sus excretas, especialmente en áreas rurales.
El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°15, del 12 al 18 de abril de 2026, en el que se detallan los casos registrados de influenza, dengue, malaria y otras enfermedades bajo vigilancia en el país.
Asimismo, indican que Panamá acumula 9 casos de fiebre por hantavirus y 7 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus en lo que va de 2026.
De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.°15, del 12 al 18 de abril, no se notificaron nuevos casos durante ese periodo; sin embargo, las autoridades actualizaron un caso correspondiente a semanas anteriores.
El Minsa indicó que mantiene vigilancia epidemiológica activa ante esta enfermedad transmitida por contacto con roedores o sus excretas, especialmente en áreas rurales.
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37 defunciones por influenza
El informe señala que durante la semana 15 no se notificaron nuevas muertes por influenza; sin embargo, se actualizó una defunción correspondiente a la semana 10, elevando el acumulado anual a 37 fallecidos.
La mayor cantidad de muertes se registró en personas de 65 años y más, que representan el 52.8% de los casos, seguido por menores de un año.
El Minsa indicó que:
- El 100% de los fallecidos no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual.
- El 81.8% tampoco contaba con vacunación en 2025.
- El 73% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.
Más de 12 mil casos de síndrome gripal
En la semana epidemiológica 15 se reportaron:
- 683 casos de síndrome gripal
- Tasa de 14.8 casos por cada 100 mil habitantes
El acumulado nacional asciende a:
- 12,345 casos
- Tasa de 267 por cada 100 mil habitantes
En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se notificaron:
- 298 casos en la última semana
- Acumulado de 5,224 casos en 2026
Dengue supera los 2 mil casos
El Minsa informó que el país acumula:
- 2,150 casos de dengue
De ellos:
- 1,886 son sin signos de alarma
- 250 presentan signos de alarma
- 14 corresponden a dengue grave
Malaria disminuye en comparación con 2025
Durante la semana 15 se notificaron:
- 22 nuevos casos de malaria
El acumulado de 2026 alcanza:
- 3,086 casos
La cifra representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 4,519 casos acumulados.
Otros padecimientos bajo vigilancia
El informe epidemiológico también detalla:
- Zika: sin casos acumulados en 2026
- Chikungunya: 4 casos acumulados
- Leishmaniasis: 779 casos
- Virus Oropouche: 7 casos
- Fiebre por hantavirus: 9 casos
- Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: 7 casos
- Leptospirosis: 18 casos
- Gusano barrenador en humanos: 38 casos acumulados
- Viruela símica (Mpox): 4 casos acumulados
Minsa reitera medidas de prevención
Las autoridades de salud recordaron a la población mantener medidas preventivas como:
- Lavado frecuente de manos
- Vacunación según el esquema nacional
- Consumo de agua potable
- Limpieza de entornos
- Cubrirse la boca al toser o estornudar
El Minsa reiteró que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país para detectar y controlar oportunamente cualquier brote o aumento de enfermedades.