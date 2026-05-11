Minsa mantiene vigilancia epidemiológica a nivel nacional por diversas enfermedades

El Minsa indicó que mantiene vigilancia epidemiológica activa ante esta enfermedad transmitida por contacto con roedores o sus excretas, especialmente en áreas rurales.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°15, del 12 al 18 de abril de 2026, en el que se detallan los casos registrados de influenza, dengue, malaria y otras enfermedades bajo vigilancia en el país.

Asimismo, indican que Panamá acumula 9 casos de fiebre por hantavirus y 7 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus en lo que va de 2026.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.°15, del 12 al 18 de abril, no se notificaron nuevos casos durante ese periodo; sin embargo, las autoridades actualizaron un caso correspondiente a semanas anteriores.

El Minsa indicó que mantiene vigilancia epidemiológica activa ante esta enfermedad transmitida por contacto con roedores o sus excretas, especialmente en áreas rurales.

37 defunciones por influenza

El informe señala que durante la semana 15 no se notificaron nuevas muertes por influenza; sin embargo, se actualizó una defunción correspondiente a la semana 10, elevando el acumulado anual a 37 fallecidos.

La mayor cantidad de muertes se registró en personas de 65 años y más, que representan el 52.8% de los casos, seguido por menores de un año.

El Minsa indicó que:

El 100% de los fallecidos no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual.

contra la influenza en la temporada actual. El 81.8% tampoco contaba con vacunación en 2025 .

. El 73% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Más de 12 mil casos de síndrome gripal

En la semana epidemiológica 15 se reportaron:

683 casos de síndrome gripal

Tasa de 14.8 casos por cada 100 mil habitantes

El acumulado nacional asciende a:

12,345 casos

Tasa de 267 por cada 100 mil habitantes

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se notificaron:

298 casos en la última semana

en la última semana Acumulado de 5,224 casos en 2026

Dengue supera los 2 mil casos

El Minsa informó que el país acumula:

2,150 casos de dengue

De ellos:

1,886 son sin signos de alarma

250 presentan signos de alarma

14 corresponden a dengue grave

Malaria disminuye en comparación con 2025

Durante la semana 15 se notificaron:

22 nuevos casos de malaria

El acumulado de 2026 alcanza:

3,086 casos

La cifra representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 4,519 casos acumulados.

Otros padecimientos bajo vigilancia

El informe epidemiológico también detalla:

Zika: sin casos acumulados en 2026

sin casos acumulados en 2026 Chikungunya: 4 casos acumulados

4 casos acumulados Leishmaniasis: 779 casos

779 casos Virus Oropouche: 7 casos

7 casos Fiebre por hantavirus: 9 casos

9 casos Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: 7 casos

7 casos Leptospirosis: 18 casos

18 casos Gusano barrenador en humanos: 38 casos acumulados

38 casos acumulados Viruela símica (Mpox): 4 casos acumulados

Minsa reitera medidas de prevención

Las autoridades de salud recordaron a la población mantener medidas preventivas como:

Lavado frecuente de manos

Vacunación según el esquema nacional

Consumo de agua potable

Limpieza de entornos

Cubrirse la boca al toser o estornudar

El Minsa reiteró que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país para detectar y controlar oportunamente cualquier brote o aumento de enfermedades.