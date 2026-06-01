Caja de Seguro Social deja sin efecto memorando que restringía el uso de celulares a funcionarios

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que dejó sin efecto el Memorando N.° DNC-M-162-2026, emitido el 29 de mayo de 2026 por la Dirección Nacional de Contabilidad, relacionado con el uso de dispositivos móviles por parte del personal de esa dependencia.

En lugar de la restricción, la institución exhortó a todos sus funcionarios a actuar con autorregulación, responsabilidad y buen criterio en el uso de celulares durante la jornada laboral, con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios, la continuidad de las labores técnicas y administrativas, y una atención oportuna y de calidad a los asegurados y usuarios.

La CSS reconoció la importancia de mantener un equilibrio razonable entre la atención de comunicaciones personales esenciales o situaciones de fuerza mayor, y el cumplimiento eficiente de las responsabilidades institucionales. La entidad reafirmó su compromiso con la eficiencia, la transparencia, el respeto hacia los funcionarios y una atención responsable a la ciudadanía.