Israel intensifica operaciones en el Líbano tras ataques de Hezbolá

Israel ha intensificado sus operaciones militares en el Líbano en respuesta a los continuos ataques atribuidos al grupo Hezbolá, que, según indica la Embajada de Israel en Panamá, han persistido pese al alto al fuego vigente desde el 16 de abril de 2026.

De acuerdo con un comunicado difundido por la embajada, durante las últimas semanas Hezbolá ha lanzado más de mil cohetes y alrededor de 400 drones explosivos contra territorio israelí, incluidos ataques registrados durante el pasado fin de semana que dejaron víctimas mortales y afectaron comunidades civiles en el norte del país.

La representación diplomática señaló que las acciones militares desarrolladas por Israel en territorio libanés están dirigidas exclusivamente contra infraestructura, armamento y operativos de Hezbolá que presuntamente han violado la tregua. Asimismo, reiteró que Israel no mantiene aspiraciones territoriales sobre el Líbano y que su objetivo es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

Según la Embajada de Israel en Panamá, Hezbolá también busca obstaculizar las negociaciones directas que mantienen Israel y el Líbano con mediación de Estados Unidos, por lo que insistió en que una solución duradera pasa por fortalecer la soberanía libanesa y consolidar al Ejército libanés como la única fuerza militar legítima en el país.

La misión diplomática destacó que los esfuerzos continúan en medio de las tensiones y reafirmó que Israel seguirá ejerciendo su derecho a la defensa frente a las amenazas que considere dirigidas contra su territorio.