Caja de Seguro Social lanza 'Mi Receta Digital', pacientes podrán retirar medicamentos con código QR

Una vez que el médico emita la receta digital, el paciente recibirá un correo electrónico con un código QR y la información del lugar, fecha y hora donde podrá retirar sus medicamentos.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el inicio de la primera fase de implementación de la plataforma “Mi Receta Digital”, un sistema que busca modernizar la atención médica y agilizar el retiro de medicamentos mediante recetas electrónicas y códigos QR.

El director nacional de Prestaciones Médicas de la CSS, Marco Young, explicó que en esta etapa inicial se realizará el registro y capacitación de médicos del sector privado y del Ministerio de Salud para integrarlos al nuevo sistema digital.

Según detalló, los médicos podrán acceder a un portal en línea donde tendrán información sobre los medicamentos disponibles en la CSS y podrán emitir recetas electrónicas directamente desde sus consultorios.

“Lo que buscamos es que el paciente tenga acceso rápido a sus medicamentos y evitar las filas y trámites innecesarios en las farmacias”, señaló Young.

¿Cómo funcionará el sistema?

Una vez que el médico emita la receta digital, el paciente recibirá un correo electrónico con un código QR y la información del lugar, fecha y hora donde podrá retirar sus medicamentos.

Con este mecanismo, la CSS espera reducir significativamente el tiempo de espera en las farmacias y mejorar el control de dispensación.

Además, el funcionario destacó que el sistema eliminará problemas comunes como la interpretación de la letra manuscrita en las recetas médicas.

Registro de médicos ya está habilitado

La CSS informó que los médicos interesados deben registrarse a través del portal:

👉 mirecetadigital.css.gov.pa

Para completar el proceso deberán proporcionar:

Cédula

Nombre y apellido

Correo electrónico

Número telefónico

Registro médico

Categoría profesional

Centro médico donde laboran

También deberán subir documentos como:

Cédula

Idoneidad profesional

Certificaciones de especialidad y subespecialidad

La entidad estima que esta fase de capacitación y registro tendrá una duración de entre 30 y 60 días.

Pacientes deberán usar “Mi Caja Digital”

Los asegurados accederán al servicio mediante la plataforma “Mi Caja Digital”, donde podrán consultar sus recetas y recibir las notificaciones correspondientes.

Young indicó que actualmente más de 38 mil personas ya utilizan el sistema digital para consultar resultados de laboratorio, lo que ha permitido disminuir la cantidad de visitas presenciales.

Llegan robots para cirugías especializadas

Durante la entrevista, la CSS también anunció la incorporación de tres robots quirúrgicos que serán instalados en:

Ciudad de la Salud

Chiriquí

Chitré

Los equipos serán utilizados para procedimientos de alta complejidad, especialmente en áreas como:

Oncología

Ginecología

Cirugía general

Las primeras cirugías robotizadas podrían iniciar la próxima semana en Panamá, mientras que en Chiriquí comenzarían en dos o tres semanas y en Chitré durante junio.

La CSS aseguró que esta tecnología permitirá mejorar la atención médica y fortalecer la capacitación de especialistas en el interior del país.