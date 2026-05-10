Rectora de la Unachi reconoce crisis financiera y llama a la unidad: 'Este es un momento que requiere responsabilidad colectiva'

Las declaraciones de Bonagas surgen luego de que, en los últimos días, docentes de la universidad manifestaran públicamente su preocupación por posibles afectaciones en el pago de quincenas.

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, reconoció que la institución atraviesa una situación presupuestaria compleja tras registrar una disminución del 34% en el presupuesto correspondiente a las vigencias 2025 y 2026, en comparación con el año 2024.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la UNACHI la rectora se dirigió a estudiantes, docentes y administrativos, señalando que la reducción presupuestaria ha impactado directamente la capacidad institucional para atender compromisos operativos, administrativos y financieros, generando dificultades en el funcionamiento de la universidad.

“Existe preocupación, incertidumbre y muchas inquietudes dentro de nuestra comunidad universitaria”, expresó la rectora, quien aseguró que las autoridades universitarias están realizando gestiones formales para buscar soluciones que permitan garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de las funciones académicas y administrativas.

Las declaraciones de Bonagas surgen luego de que, en los últimos días, docentes de la universidad manifestaran públicamente su preocupación por posibles afectaciones en el pago de quincenas y exigieran a la rectora dar una explicación sobre la situación financiera actual de la institución. A la preocupación financiera también se suma el presunto atraso en el pago de cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS), luego de que algunos funcionarios reportaran que, al verificar sus datos en la plataforma institucional, las fichas aparecían rechazadas, situación que aumentó la incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.

En su mensaje, Bonagas destacó que, pese a las limitaciones económicas, la institución mantiene activos sus procesos académicos, programas de capacitación docente, modernización tecnológica y servicios estudiantiles.

Según explicó la rectora, la universidad continúa fortaleciendo carreras acreditadas, bibliotecas virtuales y otros servicios esenciales para atender a más de 22 mil estudiantes, muchos provenientes de áreas rurales y familias de bajos recursos para quienes la educación superior pública representa una oportunidad de desarrollo y movilidad social.

Etelvina Medianero de Bonagas reiteró que los estudiantes siguen siendo la prioridad de la institución y afirmó que cada gestión busca proteger la continuidad académica y el derecho a culminar sus estudios universitarios.

Además, reconoció el compromiso de docentes y administrativos, quienes —según indicó— continúan desempeñando sus funciones en medio del escenario financiero que enfrenta la universidad.

La rectora también hizo un llamado a evitar la desinformación, las especulaciones y la confrontación dentro de la comunidad universitaria, advirtiendo que estas situaciones podrían profundizar la incertidumbre en la institución.

“La crítica responsable y la rendición de cuentas forman parte de la vida universitaria”, expresó la autoridad académica, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar gestionando soluciones con transparencia y responsabilidad institucional.