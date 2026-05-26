MiAmbiente detecta contaminación en la bahía por descarga de pintura en Punta Paitilla

MiAmbiente detectó malas prácticas relacionadas con un PH relacionado con el lavado de pintura que terminaron contaminando aguas de la bahía de Panamá.

Ciudad de Panamá/Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales dejó en evidencia la descarga de residuos de pintura al mar en el sector de Punta Paitilla, situación que fue confirmada posteriormente por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tras una inspección realizada en el edificio involucrado.

De acuerdo con las autoridades ambientales, durante la verificación se detectaron malas prácticas relacionadas con el lavado de pintura que terminaron contaminando aguas de la bahía de Panamá.

“Se realizó una inspección en la parte interna, en el área social, y se pudo evidenciar que hubo descargas por parte de malas prácticas de lavado de pintura al mar, contaminando la bahía de Panamá”, indicó Jonatan Rodríguez, técnico de dirección de desempeño ambiental.

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Aunque los responsables realizaron adecuaciones tras la inspección, el Ministerio de Ambiente advirtió que el daño ambiental ya fue causado y se aplicarán sanciones.

“Ya desvincularon lo que son las tuberías, las tinas de lavado y cumplieron con su adecuación, pero de igual manera el impacto ambiental está hecho y vendrán sanciones ejemplares”, señaló Rodríguez.

Las autoridades explicaron que diariamente el equipo de verificación ambiental realiza múltiples inspecciones en el área metropolitana, principalmente en plantas de tratamiento inoperativas y edificios donde se detectan prácticas inadecuadas relacionadas con trabajos de pintura.

En otro operativo, MiAmbiente también informó sobre la incautación de un camión que descargaba desechos en un área prohibida, acción por la cual se impuso una sanción a los responsables.

Con información de Meredith Serracín