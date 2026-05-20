Contaminación: MiAmbiente ordena suspender operaciones tras derrame de hidrocarburos en el río Curundú

Se exigió a la empresa ejecutar acciones de remediación y saneamiento en el área afectada, así como implementar adecuaciones para reducir los impactos ambientales provocados por el incidente.

Ciudad de panamá/El Ministerio de Ambiente informó este miércoles que detectó un vertido de hidrocarburos en el río Curundú, un incidente que activó inspecciones técnicas y labores de seguimiento para ubicar el origen de la contaminación.

Según la entidad, el equipo técnico realizó trabajos de trazabilidad que permitieron identificar a una empresa presuntamente vinculada con el derrame. Como medida inmediata, las autoridades ordenaron la suspensión de sus operaciones mientras avanzan las investigaciones.

Además, se exigió a la empresa ejecutar acciones de remediación y saneamiento en el área afectada, así como implementar adecuaciones para reducir los impactos ambientales provocados por el incidente.

El Ministerio también confirmó la apertura de un proceso administrativo con base en la normativa ambiental vigente, con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

El derrame vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los ríos urbanos frente a prácticas contaminantes y la necesidad de una mayor fiscalización ambiental en zonas cercanas a fuentes hídricas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades que representen una amenaza para los ríos, quebradas y recursos naturales del país.