Contaminación: MiAmbiente ordena suspender operaciones tras derrame de hidrocarburos en el río Curundú
Se exigió a la empresa ejecutar acciones de remediación y saneamiento en el área afectada, así como implementar adecuaciones para reducir los impactos ambientales provocados por el incidente.
Ciudad de panamá/El Ministerio de Ambiente informó este miércoles que detectó un vertido de hidrocarburos en el río Curundú, un incidente que activó inspecciones técnicas y labores de seguimiento para ubicar el origen de la contaminación.
Según la entidad, el equipo técnico realizó trabajos de trazabilidad que permitieron identificar a una empresa presuntamente vinculada con el derrame. Como medida inmediata, las autoridades ordenaron la suspensión de sus operaciones mientras avanzan las investigaciones.
Además, se exigió a la empresa ejecutar acciones de remediación y saneamiento en el área afectada, así como implementar adecuaciones para reducir los impactos ambientales provocados por el incidente.
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El Ministerio también confirmó la apertura de un proceso administrativo con base en la normativa ambiental vigente, con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El derrame vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los ríos urbanos frente a prácticas contaminantes y la necesidad de una mayor fiscalización ambiental en zonas cercanas a fuentes hídricas.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades que representen una amenaza para los ríos, quebradas y recursos naturales del país.
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