Dino Mon: hospitales no pueden convertirse en escenario para un 'show político'

El director indicó que la entidad reconoce las dificultades existentes dentro del sistema de salud y aseguró que actualmente se realizan ajustes y medidas para atenderlas.

El Departamento de Relaciones Públicas de la Caja de Seguro Social difundió este martes un pronunciamiento institucional en el que el director general, Dino Mon Vásquez, rechazó publicaciones en redes sociales que, según la entidad, utilizan imágenes de pacientes hospitalizados y áreas médicas para “desinformar y hacer política”.

En el pronunciamiento, Mon Vásquez afirmó que la institución respeta los procesos de fiscalización, pero cuestionó que hospitales con pacientes delicados sean utilizados como escenario de confrontación política.

“En la Caja de Seguro Social creemos en la fiscalización y siempre la vamos a respetar. Lo que no podemos aceptar es que un hospital donde hay pacientes delicados, familias angustiadas y personal trabajando bajo presión, se convierta en el escenario para un show político”, expresó.

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El director indicó que la entidad reconoce las dificultades existentes dentro del sistema de salud y aseguró que actualmente se realizan ajustes y medidas para atenderlas.

“Aquí no estamos negando los problemas. Los estamos enfrentando cada día. Estamos tomando decisiones, haciendo ajustes, trabajando para mejorar la realidad compleja”, manifestó.

Mon Vásquez reiteró que la prioridad institucional debe centrarse en la atención médica y sostuvo que el paciente debe mantenerse como eje principal de las decisiones.

“El paciente es primero”, indicó, al tiempo que aseguró que continuará con el plan de trabajo orientado a corregir fallas, ordenar procesos y fortalecer la atención.

El mensaje concluye señalando que la CSS mantendrá las acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento hospitalario y avanzar en la prestación de servicios de salud.