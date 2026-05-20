Cinco hermanos bajo protección de la Senniaf siguen sin familia: allegados rechazan asumir su cuidado

La entidad informó que ha realizado acercamientos, incluida la abuela de los menores, para restituir su derecho a crecer en un entorno familiar, pero hasta el momento ninguno de los familiares consultados ha aceptado asumir su cuidado.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que continúa realizando gestiones para garantizar el derecho de cinco hermanos, actualmente bajo protección institucional, a crecer dentro de un entorno familiar, aunque hasta el momento los familiares consultados han rechazado hacerse cargo de ellos.

Según detalló la institución, dentro de las acciones desarrolladas se realizaron acercamientos con distintos miembros de la familia, incluida la abuela de los menores, para evaluar la posibilidad de que asumieran su cuidado y protección.

Sin embargo, la entidad indicó que ninguno de los familiares consultados ha mostrado interés en hacerse responsable de los niños, niñas y adolescentes.

Ante este escenario, la Senniaf aseguró que mantiene la atención integral y las medidas de protección para los cinco hermanos, procurando su bienestar físico, emocional y social.

La institución enfatizó que su objetivo principal no es la institucionalización, sino lograr la restitución del derecho de los menores a desarrollarse dentro de una familia que les brinde estabilidad, cuidado y afecto.

Asimismo, informó que continuará agotando las alternativas legales y técnicas disponibles para encontrar un entorno seguro y protector para los hermanos, bajo el principio del interés superior del niño.

La entidad también aprovechó el pronunciamiento para reiterar el llamado a ejercer una paternidad responsable, señalando que la familia constituye el primer espacio de apoyo y protección para niños y adolescentes.