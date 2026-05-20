Naufragio en Veraguas deja dos muertos y dos niñas desaparecidas

Las autoridades también confirmaron el rescate de dos menores de edad, de un año y cuatro años, quienes fueron trasladados al puesto de salud de Río Concepción , donde reciben atención médica.

Veraguas/Una embarcación naufragó en la desembocadura del río Concepción, en el Atlántico, al norte de la provincia de Veraguas, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas y dos menores desaparecidas.

De acuerdo con los informes oficiales, entre las víctimas mortales se encuentra el conductor de la embarcación, un hombre de 40 años, así como una niña de dos años.

Las autoridades también confirmaron el rescate de dos menores de edad, de un año y cuatro años, quienes fueron trasladados al puesto de salud de Río Concepción, donde reciben atención médica.

Mientras tanto, continúan desaparecidas dos niñas, una de siete años y otra de cuatro años, por lo que equipos de emergencia mantienen intensas labores de búsqueda en el área.

La jefa de operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Yackzabeth Jiménez, reiteró el llamado a extremar las medidas de seguridad al momento de navegar en la zona norte de Veraguas.

La funcionaria recomendó verificar previamente las condiciones de las embarcaciones, los sistemas de comunicación, radios y el uso obligatorio de chalecos salvavidas para prevenir tragedias y proteger la vida humana en el mar.

En las labores participan unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Ministerio Público, que coordinan las operaciones de búsqueda y atención a los afectados.

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Con información de Ney Abdiel Castillo