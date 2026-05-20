Puerto Caimito despide a tripulante de ‘Anchovetas II’ mientras continúa búsqueda del capitán desaparecido

Amigos, vecinos y familiares caminaron juntos para rendir homenaje al joven pescador, cuya muerte ha dejado un profundo vacío en Puerto Caimito.

Con una caminata por las calles del pueblo, música y una eucaristía abarrotada de familiares y amigos, la comunidad de Puerto Caimito despidió este miércoles a Ascanio “Denis” Rosales Ponce, uno de los tripulantes de la embarcación “Anchovetas II”, cuyo naufragio ha conmocionado a residentes y pescadores del sector.

Entre lágrimas, abrazos y muestras de cariño, quienes conocieron a Denis lo recordaron como un joven alegre, trabajador y muy dedicado a su familia. En medio del dolor, toda una comunidad lamentó su partida mientras acompañaba a sus seres queridos en el último adiós.

Las calles que tantas veces recorrió estuvieron marcadas por rostros de tristeza y silencio. Amigos, vecinos y familiares caminaron juntos para rendir homenaje al joven pescador, cuya muerte ha dejado un profundo vacío en Puerto Caimito.

“Un muchacho muy alegre, con todo el mundo se llevaba bien y nos duele a todos su partida”, expresó uno de sus amigos durante las honras fúnebres.

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Sin embargo, el dolor para la familia aún no termina. Mientras despedían a Denis, también mantenían viva la esperanza de encontrar a Gaspar Ponce, capitán de la embarcación “Anchovetas II”, quien permanece desaparecido en el mar desde el accidente ocurrido el pasado fin de semana.

Según el reporte oficial, ocho personas fueron rescatadas con vida tras el trágico incidente marítimo, mientras continúan las labores de búsqueda para ubicar al capitán desaparecido.

La búsqueda de Gaspar Ponce se mantuvo este miércoles en aguas y costas de Panamá Oeste, con apoyo de pescadores, familiares y autoridades. Desde tempranas horas, unas 24 lanchas zarparon desde Puerto Caimito para sumarse al operativo de rastreo.

A las labores también se incorporaron dos helicópteros, un dron y equipos de búsqueda terrestre del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes mantienen recorridos en distintos puntos del litoral con la esperanza de encontrar al capitán.

Con información de Yiniva Caballero