AMP inicia investigación por accidente marítimo frente a Puerto Caimito

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, a través del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (Diam) de la Dirección General de Marina Mercante, inició una investigación administrativa por el siniestro marítimo ocurrido el pasado 16 de mayo, aproximadamente a cuatro millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, en el que estuvo involucrada la embarcación Anchovetas II.

La entidad expresó además su solidaridad con los familiares, compañeros de tripulación y personas cercanas afectadas por este hecho.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la AMP, la embarcación había salido desde un puerto autorizado y mantenía vigente la documentación exigida para operar.

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Entre los documentos se encontraban:

Patente de navegación vigente

Licencias correspondientes de la tripulación

Permisos reglamentarios requeridos para zarpar

La institución indicó que el personal técnico del Diam realizará la recopilación de información necesaria para establecer las circunstancias del accidente.

El objetivo de la investigación será analizar las posibles causas del siniestro, determinar responsabilidades si las hubiera y emitir recomendaciones para evitar hechos similares en el futuro.

La AMP también señaló que mantiene coordinación con el Ministerio Público y continuará facilitando la información técnica requerida dentro del proceso.