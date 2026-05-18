Pacientes de diálisis denuncian retrasos en atención en Veraguas; CSS atribuye situación a nuevas normas de limpieza

Los familiares sostienen además que existe falta de personal en la unidad, situación que, afirman, incrementa la carga laboral.

Pacientes y familiares que reciben atención en la unidad de diálisis de la Policlínica Doctor Horacio Díaz, en la provincia de Veraguas, manifestaron su preocupación por los retrasos registrados en los diferentes turnos de atención, situación que, aseguran, ha provocado extensas jornadas de espera y salidas en horas de la madrugada.

Los afectados indicaron que no se oponen a la aplicación de los nuevos procesos de limpieza y desinfección, pero consideran que la medida debió implementarse con una mejor planificación para evitar afectaciones.

“Aquí no se está en contra de eso. El detalle es que tiene que haber una programación y una logística para poder implementar eso sin que los pacientes se vean afectados saliendo tan tarde”, expresó una familiar de pacientes.

Según relató, el pasado viernes algunos turnos terminaron con varias horas de retraso.

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“El turno que debía salir a las 10:30 de la noche terminó casi a la 1:00 de la madrugada y otro que debía salir entre las 3:00 y 4:00 de la mañana salió cerca de las 6:00 a.m.”, explicó.

Los familiares sostienen además que existe falta de personal en la unidad, situación que, afirman, incrementa la carga laboral.

Indicaron que actualmente una enfermera puede llegar a atender entre cuatro y cinco pacientes, por lo que solicitaron reforzar el recurso humano y reorganizar horarios para reducir los tiempos entre cada grupo.

Por su parte, el director médico de la Caja de Seguro Social, Mauricio Campos, confirmó que durante el viernes y sábado se registraron retrasos en la entrada de pacientes debido a la aplicación de nuevas medidas de bioseguridad.

“Tuvimos un retraso en la entrada de pacientes el día viernes y el día sábado. Desde el segundo día hemos estado tomando medidas administrativas y técnicas para disminuir ese tiempo”, señaló.

Campos explicó que la situación responde a la implementación de normativas internacionales relacionadas con la limpieza y desinfección de las unidades de diálisis, procedimientos que, afirmó, ya se aplican en instalaciones de salud.

Detalló que la principal afectación identificada corresponde al tiempo de espera entre la salida de un grupo y el ingreso del siguiente, debido al cumplimiento de estos protocolos.

La policlínica mantiene cuatro turnos de atención para pacientes de diálisis, y los martes, jueves y sábados realiza alrededor de 32 procedimientos por jornada, según informó el director médico.

Mientras tanto, pacientes y familiares insisten en que la prioridad debe ser mantener las medidas sanitarias sin comprometer la calidad y oportunidad de la atención.

Información de Ney Castillo