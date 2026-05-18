ENA refuerza medidas de seguridad y videovigilancia en los corredores tras recientes incidentes

Una de las principales acciones implementadas ha sido el aumento en la frecuencia y el tiempo de los recorridos policiales en los puntos donde se han registrado hechos delictivos y situaciones de riesgo para los conductores.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades, se encuentra reforzando las medidas de seguridad en los corredores del país, especialmente en el Corredor Norte, tras los recientes incidentes reportados por usuarios.

Según explicó Larissa Landau, asesora legal de ENA, una de las principales acciones implementadas ha sido el aumento en la frecuencia y el tiempo de los recorridos policiales en los puntos donde se han registrado hechos delictivos y situaciones de riesgo para los conductores.

Además, indicó que se están realizando inversiones en los centros de videovigilancia mediante la incorporación de sistemas de megáfonos, con el objetivo de disuadir a personas que permanezcan en áreas no autorizadas y alertar de manera más rápida a los centros de monitoreo ante cualquier situación sospechosa.

Landau señaló que mantiene coordinaciones con las concesionarias eléctricas para mejorar la instalación del sistema de iluminación en varios puntos de los corredores donde aún no se encuentra completamente habilitado.

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Actualmente, ENA cuenta con más de 130 cámaras instaladas y en funcionamiento a lo largo de los corredores bajo su administración, permitiendo monitorear estratégicamente gran parte de las vías.

La asesora recordó que los usuarios que enfrenten situaciones de emergencia, vandalismo o cualquier incidente pueden comunicarse al 191, línea que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar asistencia vial, coordinación de ambulancias o enlace inmediato con unidades policiales.

En relación con algunos de los casos más recientes reportados en redes sociales y medios de comunicación, Landau indicó que se ha mantenido la coordinación con las autoridades y que, en ciertos hechos, se logró identificar a las personas involucradas.

No obstante, aclaró que algunos incidentes ocurrieron fuera de las concesiones administradas directamente por ENA, específicamente en el tramo concesionado hacia Colón. Aun así, aseguraron que se han comunicado con la empresa responsable de ese sector para sumar esfuerzos y aplicar medidas preventivas que brinden mayor tranquilidad a los usuarios.

Explicó además que mantienen estadísticas y monitoreo constante de los eventos registrados en los corredores. Aunque señaló que los incidentes han disminuido en comparación con periodos anteriores, destacaron que “nunca es suficiente” y que continúan reforzando todas las acciones necesarias para mejorar la experiencia y la seguridad de los conductores.

Finalmente, Landau reiteró la importancia de que las víctimas presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades, ya que esto permite dar seguimiento a los casos y fortalecer los procesos judiciales contra quienes cometan hechos delictivos.

Agregó que cuentan de manera permanente con una unidad especializada de la Policía Nacional asignada a los corredores, la cual brinda atención inmediata ante cualquier incidente registrado en la vía.

Con información de Luis Jiménez