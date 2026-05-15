Colón: 'La vía Randolph está colapsada', alertan empresarios y especialistas en logística

Panamá/Representantes de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón y especialistas en logística alertaron sobre el deterioro y colapso de la avenida Randolph, una de las principales rutas para el movimiento de carga en Panamá. Los empresarios advirtieron sobre pérdidas económicas, congestionamientos y riesgos para el sistema logístico nacional.

Lizy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, explicó que acudieron a exponer la magnitud de la situación y el impacto que actualmente enfrenta el sector logístico en la provincia.

Venimos muy preocupados porque la vía Randolph se puede describir como la columna vertebral del sistema logístico de Panamá”, expresó.

Jované indicó que aproximadamente el 80% de la carga nacional transita por esta vía y aseguró que las condiciones actuales afectan directamente la competitividad del país. “Es una vía que en este momento, lamentablemente, tenemos que decirlo, está colapsada”, afirmó.

La empresaria destacó además la relevancia del sector logístico para la economía nacional. “El 14% aproximadamente del producto interno bruto pertenece a la logística. Sumémosle el canal de Panamá, estamos hablando del 30% de un sistema logístico que produce el producto interno bruto a nivel nacional”, detalló.

Según explicó, una de las preocupaciones es que las reparaciones que se realizan actualmente en la vía no responden a las necesidades reales del alto tráfico pesado que circula diariamente. “Se está haciendo, por ejemplo, con asfalto cuando realmente lo que debe haber aquí es un material especial que es concreto armado por el nivel de tráfico que tiene”, sostuvo.

Jované también advirtió que las deficiencias podrían provocar que empresas opten por trasladar carga hacia otros países.

“La carga se va para otros países. Tenemos ejemplos muy específicos de situaciones que se han dado de periodos en que la carga se va a Costa Rica, se va a Colombia”, manifestó.

Por su parte, el especialista en logística Daniel Rojas explicó que el problema no solo involucra el estado de la carretera, sino también servicios básicos e infraestructura complementaria. “Estamos temiendo mucho por el futuro de la logística de este país”, indicó. Rojas señaló que el incremento en el movimiento de carga registrado desde 2022 requiere una respuesta más amplia por parte de las autoridades.

Si no vemos con seriedad el darle el mantenimiento adecuado, ensanchar una vía de cinco kilómetros, nosotros nos vemos en serios problemas porque ya hay empresas que están pensando en retirarse”, advirtió.

El especialista detalló que los congestionamientos en la avenida Randolph generan importantes pérdidas económicas para transportistas y empresas. “Hay mulas que, cuando hay tranques de 500 equipos bumper to bumper, se gastan entre 3 y 4 horas para llegar a un puerto o entregar un contenedor”, explicó.

Añadió que un solo congestionamiento puede representar pérdidas considerables. “Si hablamos de un tranque de 4 horas, 500 mulas, eso equivale a 150 mil dólares en espera”, afirmó. Rojas también expuso problemas relacionados con el suministro de agua en áreas logísticas y portuarias de Colón. “No hay agua, el agua que requieren los puertos y la zona franca de Coco Solito (...) no tienen agua y hay que comprar el agua”, señaló.

Según indicó, empresas estarían destinando alrededor de un millón de dólares anuales para abastecerse mediante camiones cisterna. El especialista también cuestionó la ocupación de servidumbres y el desorden vehicular en la zona.

Hay personas que llegan y se parquean en media calle (...) estamos hablando de un desorden total en un área importante de movimientos de carga”, expresó.

Tanto Jované como Rojas hicieron un llamado a las autoridades locales y nacionales para atender con urgencia la situación y desarrollar soluciones permanentes. “Es importante que el gobierno local y el gobierno nacional vean estas reparaciones que no son reparaciones, son infraestructuras que realmente hay que hacerlas bien para que puedan durar el tiempo que se requiere”, concluyó Jované.