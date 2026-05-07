Comerciantes preocupados por reparaciones en la vía Randolph en Colón debido a la falta de rutas alternas

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos en la avenida Randolph forman parte del proyecto de rehabilitación de la red vial, conocido como "tapahuecos", y también incluyen la rotonda de los Cuatro Altos.

Colón/Comerciantes han manifestado su preocupación por los trabajos de reparación que se realizan en la avenida Randolph en Colón durante horas laborables.

Explican los comerciantes que la situación se agrava debido a la falta de rutas alternas y a que solo se mantiene habilitado un carril, lo que dificulta el tránsito vehicular y provoca tranques. Esto afecta los tiempos de entrega, la importación y exportación de carga, calificando la vía como "colapsada".

Señalan que la avenida Randolph es crucial para el intercambio de transporte de carga hacia y desde los puertos de la zona atlántica, con el 80% de la carga del país pasando por sus escasos cinco kilómetros. Los comerciantes consideran que la vía debería ser ampliada, ya que una vía de dos carriles por sentido no puede soportar la inmensa cantidad de carga. Proponen reparar lo existente y, si es posible, añadir uno o dos carriles más.

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Otra preocupación es la calidad de los materiales utilizados, ya que la vía se deteriora rápidamente después de las reparaciones, lo que indica una falta de consistencia en el mantenimiento.

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos en la avenida Randolph forman parte del proyecto de rehabilitación de la red vial, conocido como "tapahuecos", y también incluyen la rotonda de los Cuatro Altos. Actualmente, se está trabajando en la canalización de aguas, instalando 119 tramos de tubería y seis cajas de CI. La próxima semana se procederá a la colocación de concreto hidráulico para una mayor resistencia, debido al alto tráfico de mulas y equipos pesados.

Se ha decidido realizar los trabajos en horario diurno porque el concreto requiere un tiempo de resistencia, a diferencia del asfalto. Sin embargo, no se contempla una ampliación de la vía y los trabajos podrían extenderse por más de 60 días.

Con información de Jessica Román.