Niños en Colón conmemoran el Día del Trabajador soñando con su futuro

La actividad, organizada con el acompañamiento de docentes y padres de familia, buscó reforzar valores desde la infancia.

Colón/Con disfraces, sonrisas y sueños por delante, niños de Colón convirtieron el Día del Trabajador en una celebración llena de imaginación, donde cada uno representó la profesión que anhela ejercer en el futuro.

Entre risas y entusiasmo, compartieron sus aspiraciones, mostrando cómo desde temprana edad comienzan a construir su visión de vida. Una de las niñas, vestida de maestra, lo dijo con claridad que quiere ejercer esa profesión “porque quiero enseñarle a los niños”, a quienes les mandó les pidió "que se porten bien”.

Otra participante, caracterizada como veterinaria por su vestimenta, expresó su motivación con ternura. “Porque me gusta cuidar a los cachorros y perritos”, dijo, reafirmando que su sueño es trabajar con animales cuando sea mayor.

Entre los niños también hubo quienes se inclinaron por la medicina. “Porque me gusta”, respondió Valeria, de cinco años, al explicar por qué quiere ser doctora. Otro pequeño coincidió en esa vocación, pero dijo que es "para cuidar a personas”.

La seguridad también formó parte de las aspiraciones. Un niño que vestía uniforme policial lo resumió con firmeza. “Porque es para atrapar a los malos”, dijo, despertando sonrisas entre los presentes.

La actividad, organizada con el acompañamiento de docentes y padres de familia, buscó reforzar valores desde la infancia. La maestra Aracelis Ramírez destacó el propósito de la jornada. “Estamos celebrando el Día del Trabajador ya que deja huella muy bonita. Y para que ellos siempre vean que cada trabajo es importante”, explicó.

En la misma línea, la docente Yuribeth Gil resaltó el aprendizaje que deja esta experiencia. “La iniciativa es para que ellos puedan entender y comprender que cada trabajo es importante. Ya sea maestra, doctor, todos son importantes”, señaló.

A lo largo de la actividad, los niños no solo jugaron a ser profesionales, también enviaron un mensaje sencillo pero poderoso sobre el valor del trabajo. “Para que ellos sepan que el trabajo siempre tiene que ser honrado”, expresó uno de los participantes.

Con información de Néstor Delgado.