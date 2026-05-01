Día del Trabajador: Diversos gremios sindicales participaron en una marcha en la capital

La jornada inició con una misa, seguida de discursos en los que se manifestó la lucha que estos gremios llevan adelante.

Ciudad de Panamá/Este 1 de mayo de 2026, diversos gremios sindicales se congregaron en el Parque Porras para conmemorar el Día del Trabajador.

La jornada inició con una misa, seguida de discursos en los que se manifestó la lucha que estos gremios llevan adelante.

"Tomamos en consideración que no puede haber una sola voz en una democracia. Tienen que haber varias voces y mucho menos puedes utilizar la fuerza para imponer tu voluntad pese a que no tienes la razón y que no te asiste la ley. Y frente a esa situación, nosotros tenemos que seguir luchando y defendiendo nuestros derechos por la democracia, por el estado de derecho y los derechos de la clase trabajadora y por eso estamos hoy aquí primero de mayo 2026”, expresó Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof.

“Nosotros queremos hacerle un llamado al gobierno. Es el momento del diálogo, es el momento de conversar, es el momento de revisar todo lo que se refiere a la vida libre, sindical, gremial en este país y dejemos la persecución en contra de aquel que lucha en contra de aquel educador, de aquella trabajadora o trabajador”, indicó Alberto Díaz, dirigente de Asomogrerp.

Además de los gremios, trabajadores comunes también compartieron sus experiencias. Un trabajador mencionó: "Sí, trabajamos, salimos temprano en la mañana, 2 de la mañana, a llevarle a la gente el desayuno", indicó Deikarina Castro, vendedora ambulante.

Añadió que: "Mi familia, así a pagar mi casa, arreglar mis cosas, con la nieta. Mire, ya ya he pasado tanto tiempo que ya me ayuda hasta la nieta".

Las actividades reflejan la postura de los gremios sindicales como las historias de panameños que conmemoran el Día del Trabajador.

Con información de Heidy Morán