Productores de plátano en Bocas del Toro afectados por alza del combustible

Agricultores aseguran que el aumento del combustible ha elevado los costos para trasladar la producción hacia Merca Panamá.

Bocas del Toro/Productores de plátano en la provincia de Bocas del Toro expresaron su preocupación por el incremento en el precio del combustible, situación que aseguran ha elevado considerablemente los costos de transporte para trasladar sus productos hacia Merca Panamá.

Los agricultores señalaron que anteriormente llenar el tanque de combustible representaba un gasto mucho menor; sin embargo, actualmente deben invertir más dinero para poder movilizar la mercancía hasta los principales centros de distribución del país.

Además del costo del combustible, los productores indicaron que el traslado de la carga implica otros gastos adicionales, como hospedaje, alimentación y transporte para los conductores, quienes en muchas ocasiones deben permanecer varios días en la ciudad de Panamá mientras realizan las ventas.

“Aunque uno no tenga ganancia, tiene que sacar la producción. El costo se ha redoblado por el alza del combustible. Cuando llevan la carga a Panamá, el camionero debe quedarse varios días y eso genera gastos de hotel y transporte”, manifestaron productores del sector.

Los agricultores también solicitaron al Gobierno ser incluidos dentro del subsidio de combustible habilitado para algunos sectores productivos.

“El Gobierno habilitó una plataforma para el subsidio, pero nosotros en Bocas del Toro jamás hemos podido acceder a ese beneficio. La semana pasada fuimos a Panamá y nos dijeron que la plataforma está llena y que iban a hacerla más accesible”, expresaron.

Los productores advirtieron que el aumento en los costos de operación afecta directamente la rentabilidad de la actividad agrícola.