Sinaproc emite recomendaciones ante altas temperaturas en Veraguas

Autoridades recomiendan evitar la exposición al sol y mantenerse hidratados ante temperaturas de hasta 40 grados.

Provincia de Veraguas./El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró una serie de recomendaciones a la población ante las altas temperaturas y elevados índices de humedad que se registran en distintas regiones del país, especialmente en la provincia de Veraguas.

Las autoridades señalaron que esta provincia se mantiene entre las más calurosas de Panamá, con pronósticos que oscilan entre los 39 y 40 grados centígrados, además de altas sensaciones térmicas.

Yackzabeth Jiménez, jefa de Operaciones del Sinaproc en Veraguas, recomendó a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación ultravioleta.

“Tenemos pronósticos de que la provincia de Veraguas es una de las más calurosas del país. Estaremos esperando temperaturas entre los 39 y 40 grados, con sensaciones térmicas elevadas. Recomendamos evitar la exposición al sol en las horas donde los rayos UV son más altos, cubrirse con gorras, mantenerse hidratados y evitar actividades físicas durante esas horas”, explicó.

El Sinaproc también hizo un llamado especial a las personas con enfermedades crónicas para que estén pendientes de sus medicamentos y eviten exponerse a condiciones extremas de calor.

Además, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y recomendaciones emitidas por los organismos de seguridad y emergencia.

Con información de Ney Castillo.