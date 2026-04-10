Morosidad en peajes de corredores supera los $8 millones; ENA advierte que multas son de $10 por caseta

Además, en varios puntos de los corredores, incluyendo los tramos Norte, Este y Sur, se han instalado pantallas informativas que notifican a los conductores sobre el estado de sus pagos e incluso si mantienen deudas pendientes con la empresa.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que, aunque se ha registrado una leve disminución en la morosidad, las deudas por el uso de los corredores continúan siendo millonarias entre usuarios afiliados y no afiliados.

De acuerdo con el gerente de cobros de la entidad, Eric Zambrano, la morosidad de los conductores inscritos en el sistema Panapass ronda los 8 millones de dólares, mientras que los vehículos no afiliados acumulan cerca de 7 millones adicionales en deuda.

El funcionario explicó que, pese a esta situación, ENA ha reforzado las estrategias para facilitar el pago a los usuarios, poniendo a disposición el departamento de cobros para consultas y verificación de saldos, así como herramientas digitales que permiten realizar recargas electrónicas y gestionar cuentas de manera más ágil.

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Además, en varios puntos de los corredores —incluyendo los tramos Norte, Este y Sur— se han instalado pantallas informativas que notifican a los conductores sobre el estado de sus pagos e incluso si mantienen deudas pendientes con la empresa.

Desde la institución se reiteró el llamado a los usuarios a mantenerse al día, a fin de evitar sanciones económicas. En ese sentido, se recordó que los conductores que transiten sin contar con saldo en su sistema Panapass deberán pagar una multa de 10 dólares por cada caseta de peaje que crucen.

ENA insiste en que estas medidas buscan promover la responsabilidad en el pago del servicio, garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar la acumulación de deudas por parte de los usuarios frecuentes de los corredores del país.

Información de Luis de Jesús Mendoza