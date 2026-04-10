Senafront activa coordinación binacional por crimen en Costa Rica cerca de la frontera

Se mantienen labores de inteligencia y colaboración a través del centro binacional para tratar de ubicar a las personas implicadas en este homicidio ocurrido cerca de la frontera con Panamá.

Chiriquí/El director del Servicio Nacional de Frontera (Senafront), Larry Solís, se refirió a la retención de esta sustancia ilícita en el puesto integral de control de San Isidro, antes de llegar a la frontera de Panamá con Costa Rica, y también al doble homicidio que se registró del lado costarricense en un bar clandestino, donde fueron asesinadas dos personas, un hombre y una mujer.

Se mantienen labores de inteligencia y colaboración a través del centro binacional para tratar de ubicar a las personas implicadas en este homicidio ocurrido cerca de la frontera con Panamá.

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Solís indicó que están haciendo lo propio del lado panameño y que el objetivo principal es reforzar la seguridad en el área del cordón fronterizo, para dejar claro que se trabaja de manera robusta en la zona.

Estas acciones de colaboración e inteligencia continúan para tratar de esclarecer el doble homicidio, según el director del Servicio Nacional de Frontera. Por ahora, no hay personas retenidas.

Las autoridades de Costa Rica mantienen las investigaciones y la colaboración; de acuerdo con el jefe del Senafront, se desarrolla mediante acciones judiciales y de investigación en Panamá.

Con información de Demetrio Ábrego.