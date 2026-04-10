Llegan más de 300 mil dosis contra la influenza y refuerzan campaña de vacunación

Por otra parte, la enfermera alertó sobre el aumento de casos de sarampión en varios países de América, incluyendo Brasil, Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos y recientemente, El Salvador. Ante este escenario, se recomienda a quienes planean viajar al Mundial 2026 verificar su esquema de vacunación.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a vacunarse contra la influenza y el sarampión, ante el incremento de virus respiratorios y alertas sanitarias en la región.

La enfermera del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Dalys Pinto, informó que el país ya recibió las primeras dosis de la vacuna contra la influenza, como parte de un lote total de 1.2 millones que llegarán de forma escalonada durante abril.

Según detalló, el pasado 1 de abril arribaron 384 mil dosis, mientras que nuevas remesas continúan llegando en los próximos días, incluyendo entregas adicionales esta misma semana y otra prevista para el 20 de abril, cuando se completará el abastecimiento nacional.

Pinto explicó que esta vacuna está compuesta por tres cepas del virus: AH1N1, AH3N2 e influenza tipo B (linaje Victoria), y destacó que se trata de una fórmula segura.

"Es una vacuna que es bastante tolerable, muy buena, porque está hecha de virus inactivados", explicó.

La población objetivo incluye a niños menores de cinco años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas —como asma, hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas y pulmonares—, así como adultos mayores de 60 años. Actualmente, las dosis están disponibles de forma gratuita en instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La especialista insistió en la importancia de aplicarse la vacuna antes del inicio de la temporada lluviosa, y desmintió creencias erróneas que retrasan la inmunización.

En ese sentido, aclaró que incluso personas con síntomas leves, como resfriados, pueden vacunarse sin inconvenientes.

En cuanto a la duración de la protección, explicó que la vacuna es de aplicación anual, por lo que recomendó colocársela tan pronto esté disponible, debido a la circulación activa del virus en el país.

Pinto también reveló que hasta la fecha se han registrado 30 defunciones por influenza, principalmente en pacientes crónicos que no estaban vacunados. Subrayó que la inmunización no solo reduce la gravedad de la enfermedad, sino que también disminuye el riesgo de hospitalización y muerte.

Respecto al diagnóstico, enfatizó la necesidad de realizar pruebas como el hisopado, ya que en Panamá circulan diversos virus respiratorios y es importante identificar con precisión si se trata de influenza y cuál variante está presente.

"La vacuna que tenemos nosotros en el país, pues, está compuesta por esas cepas que están circulando en el país", indicó.

Sarampión

Por otra parte, la enfermera alertó sobre el aumento de casos de sarampión en varios países de América, incluyendo Brasil, Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos y recientemente El Salvador, donde se confirmaron ya 10 casos de migrantes de Guatemala y México. Ante este escenario, se recomienda a quienes planean viajar al Mundial 2026 verificar su esquema de vacunación.

Panamá se mantiene en vigilancia, debido a su ubicación entre países donde ya se han reportado casos. En ese contexto, se exhorta a la población a revisar su tarjeta de vacunación y completar las dosis, especialmente en niños, quienes deben recibir dos aplicaciones: a los 12 meses y a los 18 meses.

Las autoridades también anunciaron que se habilitarán puestos de vacunación los fines de semana y que se preparan para la Semana de Vacunación de las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, como parte de los esfuerzos para reforzar la cobertura en todo el país.

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