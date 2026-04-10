¿Está en riesgo el puente de las Américas? Esto dicen los ingenieros

La infraestructura requiere una cuadrilla permanente de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, además de inspecciones constantes, debido a su exposición a condiciones severas como el alto tráfico vehicular, el paso de embarcaciones y la atmósfera salina.

El puente de las Américas, la principal estructura que conecta la ciudad de Panamá con el resto del país, así como con Centro y Norteamérica, ha vuelto a ser foco de atención tras la explosión de una cisterna, que generó intensas llamaradas capaces de alcanzar su estructura metálica y encender las alarmas sobre posibles daños.

Tras una inspección realizada el pasado martes por ingenieros y técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), este viernes un grupo del Ejército de Estados Unidos realizará una nueva evaluación para emitir recomendaciones sobre la seguridad de su uso.

Para Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), este puente es esencial para el comercio, el transporte y el desarrollo del país, por lo que requiere un alto nivel de mantenimiento, inspección y atención rutinaria.

“Es uno de los elementos estructurales y de facilidades esenciales de mayor relevancia”, destacó.

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Explicó que, tras la exposición a las llamas, es indispensable realizar evaluaciones técnicas detalladas para garantizar su correcto funcionamiento. En la primera inspección se verificaron posibles torceduras, pandeos, fisuras o desprendimientos que pudieran representar riesgos. Aunque no se detectaron anomalías graves, se recomendó reducir la carga a menos de 10 toneladas, una medida que calificó como prudente.

Vargas subrayó que esta infraestructura requiere una cuadrilla permanente de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, además de inspecciones constantes, debido a su exposición a condiciones severas como el alto tráfico vehicular, el paso de embarcaciones y la atmósfera salina.

Entre los trabajos de mantenimiento necesarios, mencionó:

Pintura

Limpieza

Reemplazo de pernos

Revisión de puntos de conexión

Sobre estas intervenciones, el catedrático explicó que algunas pueden ejecutarse con el puente en operación parcial, como el mantenimiento de la losa. Sin embargo, las reparaciones más profundas requerirían decisiones más complejas, ya que una suspensión total del tránsito podría generar un impacto significativo a nivel vehicular, económico y de salud, debido a la limitada infraestructura vial alternativa.

La Universidad Tecnológica de Panamá participó en la inspección del martes junto al equipo del MOP, como lo ha hecho en otras evaluaciones técnicas cuando ha sido requerida.

El pasado lunes 6 de abril, a las 4:12 p.m., la explosión de una cisterna provocó grandes llamaradas que alcanzaron la estructura del puente, exponiéndolo a altas temperaturas. Ante esta situación, el MOP ordenó su cierre temporal para realizar las inspecciones correspondientes, medida que generó un caos vehicular hacia y desde Panamá Oeste.