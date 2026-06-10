'No se puede repetir porque no hay plata': las estrategias de los panameños para estirar el arroz

Largas filas se formaron desde temprano en el corregimiento de Chilibre, donde residentes de escasos recursos acudieron a la feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario para adquirir arroz, aceite, azúcar y legumbres a precios más accesibles.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de panameños formaron una fila que llegó a dar la vuelta a la manzana en las afueras del gimnasio del corregimiento de Chilibre, en el norte del distrito de Panamá, a la espera de que abriera la feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

El telón de fondo: la canasta básica de alimentos se ubica actualmente en $365.88 en los distritos de Panamá y San Miguelito, según la más reciente medición de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Los testimonios recogidos en el lugar dibujan una radiografía de la economía familiar de muchos hogares panameños. La mayoría de los asistentes llegó con entre $10 y $30 para abastecerse principalmente de arroz, aceite, azúcar y sal, productos que deben rendirles hasta quincena.

Una madre que asistió con $10 explicó que ese monto le alcanza para comprar arroz y legumbres para cinco personas durante 15 días. Su fórmula: cocinar en medidas exactas, sin repetir. "Hay que pensar en el almuerzo, en la cena y en el almuerzo del día siguiente", dijo.

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Otro asistente calculó que la feria le representa un ahorro de hasta $30 frente a los precios del supermercado, cifra que varios coincidieron en calificar como significativa para el presupuesto del hogar.

La carne de res, fuera del alcance

Entre los cambios en los hábitos de consumo, varios asistentes coincidieron en que la carne de res dejó de aparecer en la mesa. "De cuatro dólares no baja la libra, está por las nubes", señaló una de las compradoras.

El arroz, en cambio, sigue siendo el pilar. Veinte libras por $6 fue el precio de referencia que circuló entre los asistentes, quienes llegaron algunos acompañados de familiares para poder adquirir la paca completa.

La venta de productos aún no había abierto al momento del reporte, con la fila creciendo y los panameños esperando, algunos con sillas propias para hacer más llevadera la espera.

Información de Fabio Caballero