Cae la banda de Hoti: 13 detenidos en operativo simultáneo en Colón

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita ejecutó allanamientos en El Bambú, Altos de Los Lagos y otros sectores, donde halló drogas y grafitis identificatorios de la organización criminal.

Dos años de investigación culminaron este miércoles con la aprehensión de 13 presuntos integrantes de la pandilla BDH, cuando la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita ejecutó la Operación Control en múltiples sectores de la provincia de Colón.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ejecutó el operativo que resultó en la aprehensión de estas personas presuntamente vinculadas a la pandilla conocida también como Banda de Hoti, en diferentes puntos de la provincia de Colón.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con el respaldo de unidades de la Policía Nacional.

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Allanamientos en comunidades de Colón

Los operativos se desarrollaron en las multifamiliares ubicadas en El Bambú, Altos de Los Lagos y otros sectores de la provincia. En los lugares allanados, los investigadores hallaron sustancias ilícitas e indicios relacionados directamente con la investigación.

Además, en las residencias donde vivían los aprehendidos, la Fiscalía encontró grafitis con las letras BDH, marca identificatoria de esta pandilla.

Investigación iniciada en 2023

La Operación Control es el resultado de una investigación que arrancó en 2023, en la que la Fiscalía documentó la existencia de un grupo pandilleril dedicado a homicidios, tráfico y tenencia de drogas, y porte ilícito de armas, entre otros delitos.

Las diligencias continúan, según informó la institución.