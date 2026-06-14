Moradores de El Caño en Natá se quejan por falta de agua potable

Los residentes deben esperar a que un poco de agua les llegue de madrugada y en muchas ocasiones llega con sedimentos.

El Caño, Coclé/La crisis por la falta del agua potable se ha convertido en un dolor de cabeza para moradores de Calle el Estudiante en El Caño en Natá, en la provincia de Coclé. Los afectados le explicaron a TVN Noticias que llevan alrededor de dos años con un servicio intermedio entre ausencia de agua o recibirla con sedimentos que la vuelven no apta para el consumo, lo que, además de las molestias, también ha ocasionado diversas enfermedades.

Moradores como la señora Silvia Gonzáles explicaron que muchas veces deben levantarse a las 3:00 a.m. para lograr recoger "un chorrito de agua sucia". "La otra vez vino salada (el agua) y la respuesta que nos dieron en el Idaan fue que le echáramos azúcar", dijo la Sra. Gonzáles.

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A lo largo del tiempo que llevan luchando por recibir un servicio estable, aseguran que se han intentado diversas propuestas para solucionar la problemática. Desde pozos, turbinas que los conectaban con otra comunidad, hasta la inyección de agua; esta última es la que ha dado por resultado recibir el líquido sucio.

"Hemos llamado a las autoridades para que nos ayuden con el tema del agua. No hay manera de tener una comunicación con el representante. El Caño está abandonado y nos sentimos tristes", explica la señora Yaribel Sánchez, quien junto con los demás vecinos aseguran que no han recibido ayuda de las autoridades.

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Si bien algunas familias se ven obligadas a comprar agua embotellada, hay otras que no pueden afrontar ese gasto. Los residentes siguen pidiendo ayuda a diversas autoridades para encontrarle una solución a esta problemática, con miras a que, bajo la llegada del fenómeno de El Niño, la situación empeore.

Con información de Nathali Reyes