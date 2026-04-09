Ministro Chapman: No hay nuevo impuesto para comprar viviendas nuevas; es una 'extinción de una exención'

Chapman detalló que, al incrementar los beneficios del interés preferencial, se generó una incompatibilidad normativa con la exención tributaria que antes aplicaba.

Ciudad de Panamá/Ante la preocupación generada en redes sociales por un supuesto nuevo impuesto que afectaría la compra de viviendas nuevas, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, salió a aclarar que no se trata de un tributo nuevo, sino de la extinción de una exención que ya existía. Chapman se refiere al Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

La medida, explicó Chapman, es consecuencia de una reforma a la Ley de Interés Preferencial que buscó ampliar los subsidios para créditos hipotecarios, especialmente en el interior del país.

Chapman detalló que, al incrementar los beneficios del interés preferencial, se generó una incompatibilidad normativa con la exención tributaria que antes aplicaba.

"Había que escoger entre dos cosas: mantener esa exención o hacerla compatible con el nivel de beneficios de subsidio a la tasa de interés preferencial", señaló. Por esa razón, se tomó la decisión de eliminar la exención para priorizar los subsidios en ciertos préstamos hipotecarios.

El ministro Chapman reconoció que su recomendación inicial fue mantener la exención, pero que la decisión final respondió a un acuerdo técnico más amplio.

"Mi recomendación inicial es que no se hiciese eso. Ese no era mi deseo, pero fue lo que se pudo acordar", afirmó. Asimismo, precisó que la medida no depende exclusivamente del Gobierno Nacional ni del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que forma parte de un proceso de ajuste normativo.

Frente a la circulación de información incompleta en medios y redes, Chapman hizo un llamado a la ciudadanía a verificar las fuentes antes de compartir contenidos que puedan generar alarma.

"Es importante que los panameños estén claros en que no se trata de un impuesto nuevo que estaría perjudicando a las familias", enfatizó Chapman.