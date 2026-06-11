El papa llega a Canarias para lanzar un mensaje al mundo en defensa de los inmigrantes

El año pasado casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones.

El papa León XIV llegó este jueves a las islas Canarias, donde se reunirá con inmigrantes que sobrevivieron a la peligrosa ruta atlántica, para lanzar un mensaje al mundo en favor de su acogida, en la última etapa de su visita a España.

El avión que trajo al sumo pontífice desde Barcelona aterrizó a las 09H40 GMT en el aeropuerto militar de Gran Canaria.

De allí será llevado al puerto de Arguineguín, por donde suelen entrar a esta isla los inmigrantes irregulares que llegan en sus precarias embarcaciones desde África.

"No soy cristiana, soy musulmana, pero estoy muy feliz" de poder ver al papa, dijo a la AFP en Arguineguín Kaddijatou Jattaa, una gambiana de 16 años que llegó el año pasado en patera desde Senegal.

"Quiero concentrarme en ir a la escuela, para poder aprender el idioma" y tener documentos, "empezar a trabajar y así podré ayudar a mi familia", sus padres, hermanas y abuela que se quedaron en Senegal, dice la joven.

Mohamed Amjahdi, llegado hace 20 años desde Marruecos y actualmente miembro de la Comisión Islámica Española, valoró la labor de la Iglesia católica hacia los inmigrantes", sin "diferencia, si es cristiano, blanco, todos reciben lo mismo".

"Pasé también por la misma experiencia. Entonces, utilizando mi experiencia, estoy diciendo que por eso la visita del papa es muy importante", agregó.

En Canarias, León XIV cumple un anhelo de su predecesor Francisco, el pontífice argentino que murió sin poder realizar el viaje.

En 2024, un año récord, más de 46.000 personas desafiaron el mar en precarias barcazas y llegaron a estas islas, muy próximas a las costas del noroeste de África.

- "Muchas emociones" -

En Arguineguín, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras autoridades, León XIV escuchará el testimonio de inmigrantes, pronunciará unas palabras y realizará una ofrenda floral, en un acto bautizado como "Encuentro con las Realidades de Acogida a los Migrantes".

"En su momento, aquí sufrimos muchas emociones. Seguimos sufriendo muchas emociones. Emociones de alegría" cuando los inmigrantes llegan a salvo, pero también de tristeza, cuando "llegan a pie de muelle y fallecen o han llegado fallecidos" a tierra, dijo a la AFP José Antonio Rodríguez Verona, responsable regional de Cruz Roja a cargo de la primera atención de los inmigrantes.

El año pasado casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones.

"El papa Francisco nos escribió una carta" en la que decía querer "poner un foco de luz al problema o a la realidad de la migración", explicó a la AFP José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias.

"El puerto de Arguineguín, que es el llamado 'puerto de la vergüenza', porque allí se hacinaron más de tres mil personas que llegaron a la vez" durante la pandemia de Covid-19, era "un sitio emblemático" para hacerlo, concluyó el obispo.

La presencia de León XIV allí busca "cambiar esa imagen de muelle de la vergüenza, que fue consecuencia de una mala gestión del sistema de acogida humanitaria, para convertirlo en el muelle de la integración", explicó a la AFP Caya Suárez, secretaria general de Cáritas de Canarias.

- "Papa emigrante" -

"El papa es un representante icónico para mí", explicó la peruana Cecilia Tinoco, de 33 años, una inmigrante que vive en Canarias y verá a León XIV en Aguineguín.

"Él ha sido un papa emigrante. Él ha vivido en Perú", argumentó, recordando el pasado del pontífice como obispo de la diócesis peruana de Chiclayo.

En un momento de endurecimiento de las políticas de acogida de inmigrantes en numerosos países, con excepciones escasas como la de España, León XIV ya se refirió a este tema el lunes en su discurso ante el Parlamento, en Madrid.

"Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración" a los inmigrantes, dijo, reclamando esfuerzos internacionales.

El jueves será la penúltima jornada del viaje del papa por España, en una visita que desde el sábado lo ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Concluye el viernes en otra isla del archipiélago, Tenerife, donde también acudirá a un centro de inmigrantes.