Ministro Chapman presenta informe del crecimiento económico del país, pero Asamblea cuestiona el desempleo

De acuerdo con los datos expuestos, Panamá registró un crecimiento económico de 4.4% en 2025, superando el 2.7% alcanzado en 2024.

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional el informe de la cuenta general del Tesoro Nacional correspondiente a 2025, en una sesión marcada por cifras de crecimiento, pero también por preocupaciones en torno al empleo.

De acuerdo con los datos expuestos, Panamá registró un crecimiento económico de 4.4% en 2025, superando el 2.7% alcanzado en 2024. Entre los sectores con mejor desempeño destacan el transporte, el turismo, así como las actividades financieras y de seguros, que impulsaron la dinámica económica del país durante el último año.

En su intervención, Chapman destacó el papel del sector privado en la economía nacional.

Siete a ocho de cada diez panameños trabajan, ya sea de forma asalariada o independiente, en el sector privado y tenemos que generar las condiciones los actores del Estado, llámese Órgano Judicial, Legislativo y Ejecutivo, para tener las condiciones para propiciar que esa parte mayoritaria de la economía panameña esté dispuesta a invertir y a consumir para producir empleos y mejoramiento del ingreso de los ciudadanos y de su calidad de vida”, dijo.

El ministro también hizo énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones que inciden directamente en la calidad de vida de la población, como el transporte, el presupuesto y el mercado laboral, en un contexto donde persisten desafíos importantes.

Pese al crecimiento económico, el informe evidenció señales de debilidad estructural. La tasa de desocupación aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando el 10.4%, un dato que generó inquietud entre los diputados durante la sesión.

El tema del empleo se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento hacia el titular de Economía, en medio de reclamos por la falta de oportunidades laborales para cientos de panameños que buscan insertarse en el mercado de trabajo.

La presentación dejó sobre la mesa un contraste marcado entre el crecimiento de la economía y las dificultades que aún enfrentan muchos ciudadanos para acceder a un empleo, un tema que seguirá siendo objeto de discusión en el Legislativo en los próximos días.

Con información de Yami Rivas.